كيتورا تتعاون مع «كومفورت هوسبيتاليتي» الإماراتية لإدارة محفظة الضيافة

أعلنت شركة كيتورا، المفهوم الفريد للعقارات والضيافة الفاخرة، والتي أسسها طلال القداح، عن التوصل إلى اتفاقية مع شركة «كومفورت هوسبيتاليتي» في الإمارات، تحت إدارة عبد الله الملا، الذي يتمتع بخبرة واسعة في صناعة المأكولات والمشروبات، تمتد لأكثر من 12 عاماً. وبموجب الاتفاقية، ستقوم كومفورت بإدارة وقيادة عمليات المأكولات والمشروبات في كيتورا ريزيرف في ميدان، ومنتجع كيتورا على خور دبي، مقابل محمية الحياة البرية في رأس الخور، خلال موسم الشتاء القادم في الإمارات.

وقال طلال القداح النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: «يسعدنا توقيع اتفاقية مع شركة كومفورت هوسبيتاليتي، بقيادة عبد الله الملا. إن مهمتنا في كيتورا تتمثل في التوصل إلى شراكات مع الكيانات التي تشترك معنا في نفس الفلسفة المبتكرة التي تمثلها علامتنا التجارية، كما نسعى لدعم المواهب المحلية التي تشكّل عنصراً حيوياً لمستقبل الإمارات».



ومن جهته، قال عبد الله الملا: «يسرنا التعاون مع علامة كيتورا، ومؤسسها طلال القداح، لتوفير تجارب مميزة للسكان والزوار. وتتمثل مهمتنا في التأسيس لشراكة طويلة الأمد، لتجسيد الرؤية العميقة التي تمثلها علامة كيتورا، ونتطلع للعمل بشكل وثيق مع الفريق لتحقيقها».

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