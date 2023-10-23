زواحف بحرية عمرها 170 مليون عام
التاريخ
10/23/2023 9:37:00 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استنتج فريق باحثين دوليين في دراستهم حفريات زواحف بحرية عمرها 170 مليون عام (عثر عليها قبل 40 عاماً بفرنسا)، أنها نوع من زواحف مائية كانت تعيش في المحيط، وترتبط بالبليزوصورات الشهيرة طويلة العنق.
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