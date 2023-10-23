كيف تؤثر التوترات في المنطقة على شركات صناعة الأسلحة الأميركية؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه قطاع صناعة الدفاع بالولايات المتحدة الأميركية اختباراً صعباً، في ضوء ارتفاع حدة العدوان الصهيوني على غزة، والضغوطات مع تواصل دعم واشنطن العسكري والمالي لتل أبيب.



وبين تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن قطاع الدفاع في الولايات المتحدة يعاني من مجموعة من التحديات، جراء الدعم الأميركي لأوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا .



وفي هذا السياق، يستعد مصنعو الأسلحة الأميركيون لتسريع إمدادات الأسلحة إلى الاحتلال في وقت يتعرضون فيه بالفعل لضغوط لتسليح أوكرانيا وتجديد مخزون البنتاغون المستنزف، وهو تحدٍ يقول محللون إنه سيزيد الضغط على قاعدة صناعية دفاعية ممتدة.



وبحسب التقرير فإنه على النقيض من أوكرانيا، التي تلقت مئات الدبابات والمركبات المدرعة، فإن الاحتلال يسعى في المقام الأول إلى الحصول على الذخائر، مع وجود صواريخ اعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية) على رأس قائمة رغباتها، ومن بين احتياجاتها ذخائر جو - أرض دقيقة، وقذائف دبابات من عيار 120 ملم.



لكن مع استمرار الصراع، يقول المحللون إن الاحتلال قد يحتاج إلى نفس النوع من أنظمة الصواريخ الموجهة التي تعاني الآن من نقص في أوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المسلحة بدون طيار، بالإضافة إلى قذائف مدفعية عيار 155 ملم.



ويقول المحللون إن حرب أوكرانيا قدمت ما يشبه دعوة للاستيقاظ لصناعة الدفاع الأميركية، التي كانت تقلل من التركيز على إنتاج الأسلحة اللازمة في الحروب البرية التقليدية وتركز أكثر على أنظمة المراقبة والاستطلاع المتقدمة لمكافحة الإرهاب.



وتعرقلت الحاجة إلى التحول بسرعة إلى زيادة الأسلحة التقليدية بسبب نقص الإمدادات والعمالة بعد وباء كورونا.