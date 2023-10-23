وول ستريت جورنال: واشنطن تخشى شائعات عن أنها تحكم إسرائيل سرا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن تأمل بتأجيل العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، لكنها لا تقدم مطالب واضحة لتل أبيب خوفا من تغذية الشائعات بأن واشنطن تحكم إسرائيل سرا.وقالت الصحيفة: "يخشى الموظفون الأمريكيون... من أن أعمالا قد تساعد في تأكيد التصريحات القديمة المتأتية من إيران وحلفائها بأن الولايات المتحدة تسيطر سرا على إسرائيل".



ويرون أن التصور بأن الولايات المتحدة "تتحكم في الخيوط" في إسرائيل قد يجر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر مع إيران أو أطراف أخرى في المنطقة.



وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة حتى وراء الأبواب المغلقة، تختار كلماتها الموجهة إلى إسرائيل بعناية شديدة، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حاول أثناء زيارته إلى تل أبيب، عدم تقديم مطالب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبدلا من ذلك طرح عددا من الأسئلة الجادة التي يجب على السلطات الإسرائيلية الإجابة عنها قبل بدء العملية البرية.

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