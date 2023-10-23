مجموعة فاين الصحية القابضة تقدم التبرعات دعماً للأهل في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة منتجات الورق الصحي وحلول الوقاية ضد الجراثيم، أنها ستتبرع بشحنة منتجات صحية طارئة للأهل في قطاع غزة، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.ويأتي هذا التبرع انطلاقاً من الدور المستمر للمجموعة في مؤازرة الشعب الفلسطيني ودعم صموده، باعتباره واجباً ومسؤولية تقع على عاتق البشرية والإنسانية جمعاء.



وحول هذا التبرع الذي يضاف للعديد من المبادرات السابقة الموجهة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، والتي نفذت بالتعاون مع شبكة موثوقة من منظمات المجتمع المدني، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة فاين الصحية القابضة، غسان نقل، بأن دعم صمود أهلنا في فلسطين هو واجب، موجهاً الدعوة للجميع للمشاركة في هذه المبادرة الإغاثية والإنسانية الطارئة، وتقديم أي نوع من المساعدة، كل حسب استطاعته وقدرته.