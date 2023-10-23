المقاومة تستهدف قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال بطائرات انتحارية -فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أعلنت كتائب القسام أنها أطلقت طائرتين "زواري" هجوميتين انتحاريتين استهدفت بهما قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
واكدت كتائب القسام في بيان لها عبر قناتها الخاصة على "تيليجرام" انها اطلقت طائرتي زواري هجوميتين انتحاريتين استهدفت إحداهما السرب 107 "فرسان الذيل البرتقالي" التابع للقوات الجوية والمتواجد في قاعدة حتسريم، فيما استهدفت الطائرة الأخرى مقر قيادة فرقة سيناء في جيش الاحتلال المتواجد في قاعدة تسيلم العسكرية .
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