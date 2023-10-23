Monday, 23 October 2023 05:13 GMT

المقاومة تستهدف قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال بطائرات انتحارية -فيديو

10/23/2023 9:31:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام أنها أطلقت طائرتين "زواري" هجوميتين انتحاريتين استهدفت بهما قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي.


واكدت كتائب القسام في بيان لها عبر قناتها الخاصة على "تيليجرام" انها اطلقت طائرتي زواري هجوميتين انتحاريتين استهدفت إحداهما السرب 107 "فرسان الذيل البرتقالي" التابع للقوات الجوية والمتواجد في قاعدة حتسريم، فيما استهدفت الطائرة الأخرى مقر قيادة فرقة سيناء في جيش الاحتلال المتواجد في قاعدة تسيلم العسكرية .

MENAFN23102023000208011052ID1107287913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث