الملك يبحث مع رئيس وزراء الهند سبل وقف تدهور الأوضاع في غزة

الملك يبحث مع رئيس وزراء الهند سبل وقف تدهور الأوضاع في غزة
التاريخ
10/23/2023 9:31:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، سبل العمل على وقف تدهور الأوضاع في غزة.
وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب، وحماية المدنيين والمستشفيات، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى هناك بشكل مستدام
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