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الملك يبحث مع رئيس وزراء الهند سبل وقف تدهور الأوضاع في غزة

10/23/2023 9:31:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، سبل العمل على وقف تدهور الأوضاع في غزة.


وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب، وحماية المدنيين والمستشفيات، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى هناك بشكل مستدام

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