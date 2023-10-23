مركز التوثيق الملكي يصدر كتابا يتناول تاريخ مدرسة معان الثانوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، كتابا علميا بعنوان "مدرسة معان الثانوية للبنين سيرة ومسيرة في نصف قرن 1921-1971"، من تأليف الباحثين الدكتور محمد الخليفات، وموسى المعاني.



ويتناول الكتاب، وفق بيان صحفي للمركز، اليوم الاثنين، تاريخ مدرسة معان الثانوية بين الأعوام (1921-1971)، ويقدم للقارئ نظرة شاملة على تاريخ وإرث هذه المدرسة خلال نصف قرن من التطور والإنجازات.



ويتكون الكتاب من خمسة فصول تسلط الضوء على تطور مدرسة معان الثانوية للبنين في هذه الفترة، حيث يتضمن الفصل الأول منه نشأة المدرسة وتطورها بما في ذلك البنية التحتية، والسلم التعليمي، ودور الرعاية الهاشمية لها.



أما الفصل الثاني، فيتناول الهيئتين الإدارية والتدريسية على مرحلتين زمنيتين، فيما يركز الفصل الثالث على الجوانب الفنية والنشاطات المدرسية، إلى جانب الفصل الرابع الذي يتعامل مع طلاب المدرسة والجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بهم، ويعرض الفصل الخامس، مسيرة بعض خريجي المدرسة الذين أسهموا بشكل بارز في الحياة المؤسسية والعامة في الأردن.



يشار إلى أن هذا الكتاب يأتي ضمن سياق مشروع مركز التوثيق الملكي في النشر العلمي، وتوثيق مختلف مراحل تاريخ الدولة الأردنية، وإثراء المكتبة الوطنية الأردنية بالأبحاث والكتب التي تعنى بتاريخ الأردن.