مركز التوثيق الملكي يصدر كتابا يتناول تاريخ مدرسة معان الثانوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، كتابا علميا بعنوان "مدرسة معان الثانوية للبنين سيرة ومسيرة في نصف قرن 1921-1971"، من تأليف الباحثين الدكتور محمد الخليفات، وموسى المعاني.
ويتناول الكتاب، وفق بيان صحفي للمركز، اليوم الاثنين، تاريخ مدرسة معان الثانوية بين الأعوام (1921-1971)، ويقدم للقارئ نظرة شاملة على تاريخ وإرث هذه المدرسة خلال نصف قرن من التطور والإنجازات.
ويتكون الكتاب من خمسة فصول تسلط الضوء على تطور مدرسة معان الثانوية للبنين في هذه الفترة، حيث يتضمن الفصل الأول منه نشأة المدرسة وتطورها بما في ذلك البنية التحتية، والسلم التعليمي، ودور الرعاية الهاشمية لها.
أما الفصل الثاني، فيتناول الهيئتين الإدارية والتدريسية على مرحلتين زمنيتين، فيما يركز الفصل الثالث على الجوانب الفنية والنشاطات المدرسية، إلى جانب الفصل الرابع الذي يتعامل مع طلاب المدرسة والجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بهم، ويعرض الفصل الخامس، مسيرة بعض خريجي المدرسة الذين أسهموا بشكل بارز في الحياة المؤسسية والعامة في الأردن.
يشار إلى أن هذا الكتاب يأتي ضمن سياق مشروع مركز التوثيق الملكي في النشر العلمي، وتوثيق مختلف مراحل تاريخ الدولة الأردنية، وإثراء المكتبة الوطنية الأردنية بالأبحاث والكتب التي تعنى بتاريخ الأردن.
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