زيلينسكي يجري تغييرات في قيادة جهاز الأمن الأوكراني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، تغييرات في قيادة جهاز أمن بلاده، وتم نشر مرسوم بهذا الشأن في موقع مكتب الرئاسة الأوكرانية.ووفقا للمرسوم أقال زيلينسكي نائب رئيس جهاز الأمن الأوكراني أناتولي ساندورسكي، وعين الرئيس السابق للدائرة الرئيسية للإدارة في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، فلاديمير بيتريشينكو، لمنصب رئيس دائرة جهاز الأمن الأوكرانية في مقاطعة فينيتسا.



كما عين تامارا باشكوفسكا لمنصب رئيس دائرة الخدمات الخاصة للعمل مع الموظفين وأندري بادالكا – لمنصب رئيس دائرة الدعم الاقتصادي.



ونشبت في أوكرانيا مؤخرا فضيحة بشأن شراء وزارة الدفاع الأوكرانية للمواد الغذائية والملابس بأسعار مرتفعة بشكل كبير. وصرح وزير الدفاع الأوكراني آنذاك ألكسي ريزنيكوف أن هذه المعلومات لا تتفق مع الواقع، لكنه تم إقالته من منصبه في أوائل سبتمبر الماضي. وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية إن سبب إقالته يعود إلى الفساد.



وفي نهاية أغسطس الماضي أقال زيلينسكي يفغيني بورزيلوف من منصب رئيس دائرة جهاز الأمن الأوكراني في مقاطعة زاكارباتيه. وفي وقت سابق، قام زيلينسكي، بتعيين رئيس قسم مكافحة التجسس بجهاز الأمن الأوكراني ألكسندر بوكلاد لمنصب نائب لرئيس الجهاز. وبموجب مرسوم آخر، عين الرئيس الأوكراني ألكسندر بيلين رئيسا لدائرة جهاز الأمن الأوكراني في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه.

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