الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 2% الى 9.6% عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، ارتفعت بنسب من 2% إلى 9.6%، حسب الأسواق المرجعية العالمية.
وبيّنت الوزارة في نشرتها الأسبوعية، ارتفاع سعر بنزين ( اوكتان 90) بنسبة 2.4%، و بنزين (اوكتان 95) بنسبة 2%.
وأضافت الوزارة ارتفاع سعر الديزل بنسبة 2.5%، وارتفاع سعر الكاز بنسبة 2.7%.
وأشارت إلى أنه طرأ ارتفاع على سعر زيت الوقود بنسبة 4.4%، وارتفع سعر الغاز البترولي المسال بنسبة 9.6%.
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