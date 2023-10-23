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الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات من 2% الى 9.6% عالمياً

10/23/2023 9:31:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، ارتفعت بنسب من 2% إلى 9.6%، حسب الأسواق المرجعية العالمية.


وبيّنت الوزارة في نشرتها الأسبوعية، ارتفاع سعر بنزين ( اوكتان 90) بنسبة 2.4%، و بنزين (اوكتان 95) بنسبة 2%.


وأضافت الوزارة ارتفاع سعر الديزل بنسبة 2.5%، وارتفاع سعر الكاز بنسبة 2.7%.


وأشارت إلى أنه طرأ ارتفاع على سعر زيت الوقود بنسبة 4.4%، وارتفع سعر الغاز البترولي المسال بنسبة 9.6%.




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