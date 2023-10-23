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بنك الأردن يرعى حملة خفف عنهم7 التابعة للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين

10/23/2023 9:31:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم بنك الأردن دعمه لحملة "خفف عنهم 7"، التي تنفذها الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، من خلال تغطيته لتكاليف تأمين جهاز ألتراساوند لعيادات النسائية ضمن مركز صحي حطين، ولتكاليف إجراء 11 عملية جراحية مستعجلة للأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية، وقد جاء هذا الدعم كجزء من الشراكة التي تجمع بين الطرفين، والتي يقوم البنك في إطارها بدعم برامج وحملات الجمعية منذ عدة سنوات.


ويعبر انخراط البنك في الحملة بنسختها السابعة، عن التزامه المستمر بالبقاء في طليعة المؤسسات المساندة للقطاع الصحي؛ لضمان استدامة خدماته المقدمة لأبناء المجتمع، وبالتالي الحفاظ على صحتهم العامة، بالتركيز على الفئات الأقل حظاً منهم، باعتبار الحصول على هذه الخدمات حقاً أساسياً لكل إنسان مهما كانت ظروفه وإمكانياته.


وينطوي هذا الدعم على أهمية كبيرة، كونه يتماشى في مضمونه مع توجيهات رؤية التحديث الاقتصادي بتسهيل تقديم الخدمات الصحية الميسرة وذات الجودة لتحسين نوعية الحياة للمواطنين، من خلال تعزيز التشاركية بين مختلف القطاعات.

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