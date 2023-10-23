أحدث عجائب وغرائب الأخبار في العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -



قرر توم روبينسون الشاب الإسترالي صاحب 24 عاماً إن يذهب في مغامرة لعبور المحيط الهادئ بقارب مصنوع يدوياً! بدأ الإسترالي رحلته البالغة 8 آلاف ميل من بيرو في يوليو الماضي آملاً في الوصول إلى كيرنز في إستراليا بحلول شهر ديسمبر.



ولكن نشر تيم عبر موقعه الإلكتروني بأن موجة عاتية اخترقت مركبه وحطّمت كابينة القيادة الأساسية يوم الخميس الماضي، الأمر الذي دفعه لتفعيل جهاز الطوارئ.

التقطت الإشارة طائرة فرنسية وأرسلتها لمركبة والتي التفت بدورها للبحث عنه وإنقاذه، ووجدته بالفعل ملقى على سطح مركبه يدوي الصنع.

صعد توم على سطح المركبة وتم تقديم الإسعافات الأولية له، وأتيحت له فرصة التواصل مع أهله بعد مرور 13 ساعة على عملية الأنقاذ.

كما شكرت العائلة السلطات بولايتي كاليدونيا الجديدة وفانواتو على مجهوداتهم لإنقاذ توم، وللسفينة التي غيّرت مسارها حرفياً حتى تتمكن من إنقاذه.

يدفن محنطاً بعد وفاته بأكثر من مئة عام!

أخيراً، سيحصل رجلاً محنطاً على فرصة دفن لائقة بعدما كان يعرض للزائرين في دار الجنازات بولاية بنسلفانيا لمدة 128 عاماً!

الرجل يعرف باسم "Stoneman Willie" وقد لقى حتفه في السجن المحلي للولاية عام 1895، فيما يبدو بسبب مرض الفشل الكلوي.

وقد تم تحنيط الرجل بقبيل الصدفة! حيث كان الحانوتي الذي يعمل مع إدارة السجن يقوم بتجربة بعض التقنيات الجديدة لتحنيط الجثث، وعلى ما يبدو كان وصل الرجل إلى ما أراد!

ومع ذلك، بقيت هوية هذا الرجل مخفية نظراً لاستخدامه أسماً زائفاً عند القبض عليه. ولكن باستخدام بعض الوثائق التاريخية، تم التعرّف على اسم الرجل الحقيقي وهويته وسوف يتم كتباتهما حفراً عند إتما مراسم الدفن.

جدة أمريكية تفوز بملايين من لعبة كرابس!

في 23 من مايو عام 2009، ذهبت الجدة باتريشيا ديمارو من ولاية نيوجرسي إلى فندق بورجاتا.

وقررت أن تجرب حظها في لعبة الكرابس.

لعبة الكرابس هي واحدة من العاب الكازينو التقليدية التي يمكن أن تقرأ عنها أكثر لتتعرف على أفضل مواقع الكازينو اون لاين المتاحة عبر كازينو YYY الكوي .

استمرت هذه الجدة في اللعب لمدة 4 ساعات و18 دقيقة تقريباً، وألقت النرد 154 مرة دون أن تحصل على 7 لمرة واحدة! احتمالات حدوث هذا رياضياً تساوي 1 لكل 1.56 مليار تقريباً!



الجدة لم تكن على دراية بكامل قواعد اللعبة، لكن صديقتها ساعدتها في وضع الرهانات وقامت هي بإلقاء النرد.

استمرت الجدة في تحقيق الأرباح وتجنّب الخسائر بشكل متصل، وبعد الانتهاء من جولة اللعب المميزة لم تقم الجدة بالإفصاح عن الأرباح التي حصلت عليها، لكن خبراء يقدرون أرباحها بمئات الآلاف من الدولارات الأمريكية على أقل تقدير!

مهاجم نابولي يهدد بمقاضاة فريقه!

هدد مهاجم فريق نابولي فيكتور أويشمان بمقاضاة فريقه على خلفية نشر النادي على حسابه الرسمي على موقع التيك توك، فيديو يوثق لحظة إضاعة المهاجم لهدف محقق من ضربة جزاء مصحوباً بأصوات ساخرة!

وكان فيكتور واحداً من دعائم نابولي الرئيسية في الحصول على لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى بعد غياب دام لثلاثين عاماً.



وقد صرّح مدير أعمال اللاعب روبيرتو كاليندا بأن المنشور غير مقبول على الإطلاق، وأشار إلى أن هذا المنشور أتيح للعامة، لكن سرعان ما شعر النادي بالأزمة التي قد يتسبب فيها هذا المنشور وقام بمحوه.



وقال روبيرتو أن هذا الفيديو كان له أثراً سلبياً كبيراً في نفسية اللاعب الذي يمر بفترة صعبة من التعامل مع الضغط الإعلامي الشديد، والأخبار المزيفة المنتشرة عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف بأنه – واللاعب – يحتفظون بحقهم القانوني في مقاضاة النادي لرد اعتبار اللاعب! والفيديو تم نشره على خلفية المشادة التي وقعت بين المدير الفني رودي جارسيا واللاعب أثناء المباراة.

على ما يبدو أن اللاعب لم يكن راضياً عن قرار المدرب باستبدالة قبل نهاية المباراة. وعقد اللاعب مع نابولي يمتد حتى 2025، مع وجود بعض التقارير الصحفية التي تشير إلى رغبة أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد في ضم اللاعب إلى صفوفها.

يتسلق برج بدون معدات سلامة!

ألقت القوات البريطانية القبض على رجل حاول تسلّق مبنى "Cheesegrater" الشهير بلندن – سادس أطول مبنى في المدينة – بدون استخدام أي أدوات أمان.



يبلغ طول البرج 225 متراً، مما دعا إلى فرض قوات الشرطة حصاراً حول المبنى لضمان عدم مرور المارة، ثم انتظار الرجل بأعلى البرج ليتم إلقاء القبض عليه فور وصوله.

والحادثة ليست بالجديدة، فقد حاول رجل إنجليزي آخر التسلق على 5 أطول مباني مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية بدون أي إجراءات أمان كذلك.

اعترضت السلطات الكورية الجنوبية هذه المحاولة المتهورة، وقاطعتها في الطابق 73 ملقية القبض على السائح الإنجليزي الذي قام بهذه المحاولة بعد استمرار عملية تسلقه والتي استمرت لأكثر من ساعة كاملة.