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بالصور والفيديو .. الخيرية الهاشمية توزع المساعدات على أبناء القطاع

10/23/2023 9:31:54 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، صوراً خلال توزيع طرود غذائية وصحية ومياه نقية، على أكثر من ١٠ الاف مواطن في غزة.
وقالت الهيئة، في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر "فيسبوك" إن توزيع هذه الطرود جاء بالتنسيق مع عدد من الجمعيات والمنظمات الدولية.
وأكدت على أنها مستمرة في إرسال المساعدات الطارئة.
ويتم استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي – بنك الاتحاد، فرع الوحدات
JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06
CliQ: JHCOGAZA
أرقام التواصل والتبرع:
06-5820077 / 06-5820088
الواتساب على الرقم: 065820088
وعلى رقم واتساب برنامج الوكيل: 0790792222

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