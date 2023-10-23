حزب الله في العراق يعلن استهداف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله" في العراق، اليوم الاثنين، أنه استهدف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، وإصابة الأهداف بشكل مباشر.
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وجاء في البيان الصادر عن "حزب الله "في العراق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدتين للاحتلال الأمريكي هما التنف والركبان في سوريا، صباح اليوم الاثنين، بواسطة طائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافها بشكل مباشر".
هذا وتحدثت معلومات أن قوات التحالف الدولي أسقطت 3 طائرات مسيرة قرب قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55 كم الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي، ضمن المثلث الحدودي مع العراق والأردن.
RT
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