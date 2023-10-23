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حزب الله في العراق يعلن استهداف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا

10/23/2023 9:31:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله" في العراق، اليوم الاثنين، أنه استهدف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، وإصابة الأهداف بشكل مباشر.
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وجاء في البيان الصادر عن "حزب الله "في العراق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدتين للاحتلال الأمريكي هما التنف والركبان في سوريا، صباح اليوم الاثنين، بواسطة طائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافها بشكل مباشر".


هذا وتحدثت معلومات أن قوات التحالف الدولي أسقطت 3 طائرات مسيرة قرب قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55 كم الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي، ضمن المثلث الحدودي مع العراق والأردن.

RT

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