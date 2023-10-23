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مصر تسلم فلسطين الدفعة الرابعة من المساعدات

10/23/2023 9:31:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر المصري إنه قام بتسليم نظيره الفلسطيني الدفعة الرابعة من المساعدات العاجلة والمعونات الإغاثية لقطاع غزة.
وأشار الهلال الأحمر المصري من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أنه تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية وفي مقدمتها الاحتياجات الطبية وذلك بناء على ما حدده الهلال الأحمر الفلسطيني من احتياجات لأزمة لأهالينا في غزة.
وأعلنت مؤسسة حياة كريمة إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمرار دخول المساعدات لإخواننا في غزة.
وأضافت حياة كريمة خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم إدخال 34 سيارة من مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني.
روسيا اليوم

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