“السعودية للاستثمار الجريء” تستثمر 37.5 مليون ريال في صندوق دين خاص تديره رؤيا بارتنرز

الرياض – أصداف نيوز :

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) استثمار 37.5 مليون ريال في صندوق“رويا برايفت كابيتال آي إل بي”، وهو صندوق دين خاص تديره شركة رؤيا بارتنرز.

سيركز الصندوق على توفير حلول رأسمالية على شكل أدوات دين خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات المدعومة بالاستثمار الجريء في المراحل المتأخرة، في المملكة العربية السعودية ودول المنطقة.

وقّع الاتفاقية الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة“SVC”، والأستاذ عمر الياور، الشريك في شركة رؤيا بارتنرز، بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في“SVC” الأستاذة نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية الأستاذة هيفاء بهيان، وكذلك بحضور الشركاء المؤسسين لشركة رؤيا بارتنرز، الأستاذ ميرزا بيج والأستاذ رشيد صديقي.

يذكر أن“SVC” هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 2 مليار دولار أمريكي (7.5 مليار ريال). وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم الاستثمار بها أكثر من 700 شركة.