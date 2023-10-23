“السعودية للاستثمار الجريء” تستثمر 37.5 مليون ريال في صندوق دين خاص تديره رؤيا بارتنرز

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز :
أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) استثمار 37.5 مليون ريال في صندوق“رويا برايفت كابيتال آي إل بي”، وهو صندوق دين خاص تديره شركة رؤيا بارتنرز.
سيركز الصندوق على توفير حلول رأسمالية على شكل أدوات دين خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات المدعومة بالاستثمار الجريء في المراحل المتأخرة، في المملكة العربية السعودية ودول المنطقة.
وقّع الاتفاقية الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة“SVC”، والأستاذ عمر الياور، الشريك في شركة رؤيا بارتنرز، بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في“SVC” الأستاذة نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية الأستاذة هيفاء بهيان، وكذلك بحضور الشركاء المؤسسين لشركة رؤيا بارتنرز، الأستاذ ميرزا بيج والأستاذ رشيد صديقي.
يذكر أن“SVC” هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 2 مليار دولار أمريكي (7.5 مليار ريال). وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم الاستثمار بها أكثر من 700 شركة.
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