جونيبر نتوركس تكشف عن أول بنية للخدمات الأمنية الموزعة التي تتميز بقدرة استثنائية للتوسع والبساطة التشغيلية

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- Golin Mena) إدارة أمنية موحدة متكاملة مع التوجيه وجدار الحماية الأفضل ومنع التهديدات التنبؤية بالذكاء الاصطناعي لتوفير القدرات الأمنية الأساسية لمركز البيانات الحديث
[الرياض، المملكة العربية السعودية، 23 أكتوبر 2023] - أعلنت جونيبر نتوركس (المدرجة في بورصة نيويورك للأسهم تحت الرمز JNPR)، الشركة الرائدة في مجال الشبكات الآمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، عن توسيع محفظتها للأمن المتصل، عن طريق توفير منتجات وإمكانيات جديدة، لتمكين المؤسسات من توسعة نطاق خدمات الأمن بسلاسة، وسياسات أمان الثقة الصفرية، عبر بيئات مراكز البيانات الموزعة. وتدمج بنية الخدمات الموزعة للأمن المتصل الجديدة من جونيبر بشكل فريد نموذجها لإدارة الأمن الموحد، مع أفضل مستويات التوجيه، ومنع التهديدات التنبؤية بالذكاء الاصطناعي، لتحقيق البساطة التشغيلية والتوسع الذي يحتاج إليه مركز البيانات. وتوفر أربع منصات جديدة لجدران الحماية عالية الأداء نتائج استثنائية في حجم صغير بحيث يقلل التكلفة والمساحة واستهلاك الطاقة.
ونظراً لاعتماد الحوسبة المتطورة والسحابة المتعددة وشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، يتم توزيع بيانات الأعمال بشكل متزايد عبر مواقع موزعة على نطاق جغرافي واسع، مما يزيد من صعوبة تأمينها وإدارتها. وللتكيف مع هذه البيئة المتغيرة، تحتاج المؤسسات إلى بنية حديثة جديدة لمراكز البيانات يمكنها أن توفر الموثوقية من خلال العمليات المؤتمتة لهذه المراكز، والأداء القابل للتطوير، من أجل دعم أعباء العمل الأكثر صرامة. ومن ذلك على سبيل المثال، التدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي، وأمن البيانات الشامل، بغض النظر عن مكان وجود البيانات.
وتوفر أحدث التحسينات التي أجريت على مجموعة الحلول الأمنية المتصلة من جونيبر جسراً آمناً للعملاء، لتسهيل انتقالهم إلى مركز بيانات حديث بالسرعة التي تناسبهم. ويتم تحقيق ذلك من خلال الابتكارات الفريدة التالية:
• بنية الخدمات الموزعة الأمنية المتصلة من جونيبر: تعتبر جونيبر الشركة الأولى في القطاع التي تقدم تصميماً معمارياً يفصل بشكل كامل طبقات خدمات التوجيه والأمن التي تم دمجها تقليدياً في جهاز جدار حماية واحد. ومن خلال فصل هذه الطبقات، يمكن للعملاء الاعتماد على أجهزة التوجيه من سلسلة Juniper MX الحالية، واتخاذها محركاً لإعادة التوجيه الذكي لأدوات التوازن بين المحركات والأحمال. ويمنح هذا التصميم الفريد العملاء مرونة لإجراء عملية توسيع مستقلة من دون التأثر بقيود الهيكل، إلى جانب المرونة متعددة المسارات والكفاءة في التكلفة. وعند الجمع بين هذه السلسلة وسحابة التوجيه الأمني من جونيبر Security Director Cloud، تصبح التجربة التشغيلية بسيطة على نحو يشبه إدارة عنصر منطقي واحد، بغض النظر عن الكميات وعوامل الشكل لأي محركات خاصة بجدران الحماية التي تضاف إلى البنية.
• الوقاية من التهديدات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي: استناداً إلى ملفات تعريف التهديدات التكيفية ورؤى حركة المرور المشفرة من جونيبر، تُستخدم تقنية منع التهديدات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي لإنشاء توقيعات مخصصة فريدة لبيئة العميل تلقائياً، وذلك من خلال بنية خالية من الوكيل (البروكسي). وعندما يتم اقترانها مع الذكاء الاصطناعي، يحصل العملاء على حماية أكثر فعالية من البرامج الضارة بسرعة نقل البيانات لخط الاتصالات أو الشبكة. ويوفر حل تصفية عناوين URL المحسّن أيضاً مستوى من التحكم أعلى دقة، مع توفير أكثر من 200 فئة للاختيار من بينها، ودعم ما يصل إلى 200 لغة، إضافة إلى توفير بوابة جديدة للحصول على رؤى أفضل حول محتوى الشبكة، وإعادة التصنيف بسهولة. ويساعد الحل الأمني المدعم العملاء والشركاء على التنبؤ بالتهديدات الحقيقية والعثور عليها بشكل أسرع، الأمر الذي يتيح المجال أمام الخبراء التقنيين للتركيز على مهام أمنية أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية.
• أربعة جدران حماية جديدة عالية الأداء تعتبر الأفضل في فئتها: تأتي جدران الحماية الأربعة الجديدة (SRX) من جونيبر، وهي على وجه التحديد: (SRX1600) و (SRX2300) و (SRX4300) و (SRX4700) بحجم 1RU، ويصل إلى 1.4 تيرابايت في الثانية، وتتضمن إمكانات الثقة الصفرية، لتقديم أعلى أداء على مستوى الصناعة لجدار الحماية لكل وحدة. وتتميز الأنظمة الأساسية الجديدة بمعيار الأمن الشبكي (MACsec) عالي السرعة مع شرائح نموذج المنصة الموثوقة (TPM 2.0) المضمنة أصلاً، وأدوات تعريف الأجهزة الموقعة بالتشفير، والتي تسمح لمسؤولي الأمن ومشغلي الشبكات بالتحقق بسهولة من وضع الثقة للأجهزة عن بعد، والتخفيف من مخاطر هجمات سلسلة التوريد. وتدعم جدران الحماية الجديدة هذه، مثل عائلة (SRX) بأكملها، تكامل النوع الخامس لمعيار (EVPN-VXLAN ) مع معايير الصناعة، الأمر الذي يوفر الوعي الكامل لمشغلي الأمن، كما يسمح لهم بالاستجابة للتهديدات بشكل أسرع.
وعندما يتم دمج هذه الابتكارات مع بنية الخدمات الموزعة للأمن المتصل من جونيبر، فإن هذه الإضافات إلى عائلة سلسلة (Juniper SRX)، توفر للعملاء المزيد من الخيارات لبناء وتوسيع بنيات مراكز البيانات بشكل آمن، مع وضع أهداف الاستدامة في الاعتبار.
الاقتباسات الداعمة:
"بما أن بنيات مراكز البيانات الموزعة الجديدة تخلق المزيد من النقاط العمياء والتعقيد التشغيلي، يتعيّن علينا امتلاك القدرات الأمنية المتقدمة التي يمكنها التكيف مع التحول. ومن خلال توظيف خبراتنا في مختلف العمليات الأمنية وعمليات مركز البيانات، يسرنا في جونيبر تقديم بنيتنا المعمارية للخدمات الموزعة الأمنية المتصلة، والوقاية من التهديدات التنبؤية بالذكاء الاصطناعي، وجدران الحماية الجديدة عالية الأداء، لتمكين عملائنا من تعزيز وضعهم الأمني عبر مراكز البيانات المتطورة.
• شيشير سينغ، نائب الرئيس الأول والمدير العام للتقنيات الأساسية والأمن في جونيبر نتوركس
"تبرز الحاجة إلى توفير بنية حديثة جديدة لمركز البيانات حتى توفر العمليات المؤتمتة والاتصال عالي الأداء بشكل موثوق، على أن يتم كل ذلك من دون التنازل عن الأمن داخل وبين مواقع مراكز البيانات. ومن خلال الجمع بين هذه الإمكانات الأمنية المتصلة الجديدة مع أجهزة الشبكات عالمية المستوى وبرنامج Apstra الفريد لإدارة وأتمتة المحتوى متعدد الموردين، تقوم جونيبر بإرساء معايير مراكز البيانات الآمنة والموثوقة التي تقدم أفضل التجارب للمشغلين والمستخدمين النهائيين.
• برافين جين، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمجموعات الذكاء الاصطناعي ومركز البيانات الجاهزة للسحابة في جونيبر نتوركس.
"لقد أصبحت البنى التحتية لمراكز البيانات أكثر تعقيداً وأوسع انتشاراً. وتحتاج جدران الحماية التقليدية إلى اكتساب مستوى أعلى من قابلية التوسع حتى تتوافق بطريقة ديناميكية مع آلية تطور البنية التحتية. ويلبي النسيج الأمني الجديد من جونيبر متطلبات السوق من خلال السماح للعملاء بدمج أجهزة التوجيه وجدران الحماية الحالية".
• موريسيو سانشيز، مدير الأبحاث الأول لشبكات المؤسسات والأمن، مجموعة "ديل أورو" Dell’Oro
"لقد أصبحت التطبيقات والبيانات موزعة بشكل كبير في التصاميم الحديثة، الأمر يشكل تحدياً كبيراً لبنيات جدران الحماية التقليدية. وتعالج الابتكارات الجديدة التي كشفت عنها جونيبر هذه التحديات بشكل مباشر، وذلك من خلال تلبية الحاجة إلى التوزيع التشغيلي لخدمات الحماية بشكل مباشر من دون التنازل عن الأداء أو الكفاءة الأمنية. وأعتقد أن جونيبر تنطلق من نهج قوي لمواجهة هذا التحدي، وأتطلع إلى الاستفادة من الفوائد التي ستجلبها لنشر تطبيقاتنا".
• جيسون فيلب، المهندس الرئيسي لأمن الشبكات العالمية، شركة Carnival Cruise Lines
"نلتزم في "فيفو" Vivo بحماية بيئتنا ومستخدمينا، بما في ذلك بياناتهم وتطبيقاتهم، من الهجمات الإلكترونية، مع تقديم الخدمات السريعة والموثوقة التي يبحثون عنها دائماً. ويسعدنا العمل مع جونيبر لتعاونها المستمر وسجلها الحافل في تقديم أداء على مستوى شركات الاتصالات، إلى جانب ما تمتاز به من فعالية أمنية تعتبر رائدة على مستوى الصناعة. ويؤكد حل جونيبر الجديد لتأمين مركز البيانات الحديث فهمها الشامل للضرورات والتحديات التشغيلية وتوقعات المستخدمين النهائيين، للوصول إلى تجربة آمنة وسريعة في كل مرة".
سيرجيو مورايس، المدير التنفيذي للبنية التحتية في شركة "فيفو" Vivo - مقدم خدمات الإنترنت في البرازيل
مصادر إضافية:
• إطلاق مدونة: Juniper Networks Evolves Modern Data Center Security with the Industry’s First Distributed Security Services Architecture
• صفحات المنتجات والحلول:
o أمن جونيبر
o مركز البيانات الآمن
o جدران الحماية من سلسلة (SRX) من جونيبر نتوركس
o الأمن المتصل
نبذة عن "جونيبر نتوركس"
تتمثل مهمة شركة "جونيبر نتوركس" في تركيز جهودها على تبسيط عمليات الشبكة بشكل كبير، إلى جانب تقديم تجارب فائقة للمستخدمين النهائيين. وتقدم الحلول التي نطورها الرؤى والأتمتة والأمن والذكاء الاصطناعي بمستويات رائدة على مستويات الصناعة، وصولاً إلى تحقيق نتائج الأعمال الحقيقية المطلوبة. ويحدونا اعتقاد راسخ أن الاتصالات القوية ستضعنا على مقربة من بعضنا بعضاً، مع تمكيننا جميعاً من حل أكبر التحديات التي تواجه العالم، والمتمثلة في الرفاهية والاستدامة والمساواة. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات الإضافية على عبر موقع الشركة ()، أو التواصل عبر منصاتها على Twitter و LinkedIn و Facebook.
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