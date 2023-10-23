أعلن المطور الجديد لشركة دوجاستا العقارية عن خطة التطور الطموحة في حفل قيم مع نجوم المشاهير.

(MENAFN
- Panasian1) أعلنت شركة دوجاستا العقارية، وهي شركة التطوير العقاري الجديد ومقرها دبي وتعني يترجمة الأحلام إلي واقع ملموس، عن هوية علامتها التجارية في حفل أقيم في فندق جراند حياة بإمارة دبي، حيث شهده مئات من الوسطاء العقاريين ووسطاء الجهات المعنية بالقطاع، وكذلك شهد الحفل العديد من مشاهير بوليوود تحت قيادة سفراء العلامة التجارية سونو نيجام والناز نوروزي والسيد/ توصيف خان، وهو المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، والسيد/ أسد خان، الرئيس، والسيد/ آزان خان، الرئيس التنفيذي لشركة دوجاستا العقارية، لإعلان وصول المطور الجديد.
تبني شركة دوجاستا العقارية فوق التراث الذي حددته الشركة التي تسبقها - شركة أملاك العقارية - التي سلمت مشروعان مسبقًا – مشروع مساكن الحسين – بجوار مطار آل مكتوم الدولي في دبي، وكذلك تنتمي شركة دوجاستا العقارية إلى مجموعة أعمال عريقة تضم أيضًا شركة سيتي تاور العقارية ش.م.م التي تدير ما يزيد عن 7,000 وحدة سكنية في مناطق مختلفة في دبي، أٌنشئت المجموعة تحت قيادة السيد/ توصيف خان رئيس مجلس الإدارة، وأنشأت المجموعة تراثًا يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، بالإضافة إلى أنها تقدم كافة جوانب إدارة الممتلكات شاملة البيع أو الشراء أو إعادة البيع أو الإيجار أو الصيانة – خدمات الصيانة البسيطة أو الصعبة -.
قال السيد/ توصيف خان – مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دوجاستا العقارية - "لا نطلق اليوم مجرد اسم أو شعار ولكننا نطلق مفهومًا أو علامة تجارية بغرض تغيير سوق الممتلكات العقارية ولتقرب العقارات من أكبر جزء في السوق – عائلات متوسطة الدخل – عن طريق تقديم منازل ذات جودة عالية ميسورة التكلفة وجعلها في متناولهم".
يعتبر "دوجاستا" اسم جديد، ولكننا لسنا جدد في مجال العقارات، لقد بوركنا بأكثر من ثلاث عقود (30 سنة) خبرة في التأجير والشراء والبيع وأيضًا صسانة العقارات، اعتمادًا على خبراتنا ، نهدف الى اطلاق او إيصال عدد من العقارات المعروضة للمشترين من شرائح مختلفة – بأسعار مقبولة – حتى يستمر قطاع العقارات.
"يعتبر المنزل حلم العائلة ومعظم العائلات تضع كل إدخاراتهم في منزلهم الأول، نود أن نجعل اقتناء المنازل في متناول الكثير بدون مساومة على الجودة أو المنشأت أو حتى المرافق الخاصة بالمنشأت."
أعلنت دوجاستا العقارية عن مخطط لتغيير قواعد اللعبة بالنسبة لمشترين المنازل في مساكن الحسين يضمن 8%من العائد السنوي على الاستثمار في السنوات الخمس الأولى - يليه خيار إعادة الشراء بعد السنة الخامسة لبيع كل العقارات مرة أخرى إلى المطور.
علاوة على ذلك، تأتي المجموعة المتكاملة مع إعفاء من رسوم الخدمات للخمس سنوات الأولى، ويبلغ ذلك صافي الربح، يعتبر "مساكن الحسين" مشروع متوسط الارتفاع لمبنيين بجوار مطار آل مكتوم الدولي، يضم 217 شقة قامت دوجاستا العقارية ببناءهم وتسليمهم.
"وبمجرد أن يوقع المشتري على الاتفاقية ويدفع المبلغ بالكامل، نسجل العقار باسمه، وفي اليوم التالي نوقع شيكات الإيجار الربع سنوي لمدة خمس سنوات ونمكن المشتري أو المستثمر من العقار، الأمر بسيط. ذلك قول "السيد/ توصيف خان" .
"نمتلك بالفعل 8% عائد إيجار العقارات، ونود مشاركة ذلك مع مشتري العقار، وعلى رأس ذلك، يُعفى المستثمر/ المشتري من دفع رسوم الخدمة للسنوات الخمس الأولى، لن تجد عرضًا أفضل من ذلك."
تبدأ أسعار الشقق الجاهزة للتصرف فيها منخفضة تصل إلى 342,000 درهم (188,93 دولارًا أمريكيًا) للإستديو، و 000,099,1 درهم للشقة المحتوية على غرفتين نوم - وذلك أقل بكثير من أسعار السوق – ويتضاعف هذا المبلغ خلال السنوات القليلة القادمة بسسب التطور الهائل القائم بجوار مطار آل مكتوم الدولي الكائنة بجواره مساكن الحسين.
يحمل السيد/ توصيف خان أكثر من ثلاث أعوام خبرة في مجال إيجار العقارات الكائنة في دبي وبيعها. خلال عمله الشاق في مجال الايجار والبيع امتلك شركة سيتي تاور للعقارات حيث يدير أكثر من سبعة ألاف شقة وفيلا في دبي.
يجعل المشروع الجديد مساكن الحسين أكثر العقارات المرغوبة ويمكن المشتريين من البيع بضعف سعر الشراء. إن لم يكن ثلاثة أضعاف السعر خلال السنوات القادمة حين تبدأ معظم خطوط الطيران تغيير الرحلات القادمة إلى مطار آل مكتوم الدولي المصمم ليستوعب 160 مليون مسافر في السنة. سيزداد الطلب على المنازل في هذه المنطقة بأشكال متعددة وكذلك السعر. بالإضافة إلى تقديم أقل الأسعار الممكنة و إعفاء من رسوم الخدمة وموقع جذاب في المستقبل.
يقول السيد/ ازان خان الرئيس التنفيذي لشركة دوجستا العقارية: "طموحنا في شركة دوجستا جعل الاستثمار الخالي من المخاطر حقيقة واقعة. نتفهم بشدة أهمية الحفاظ على حقوق المستثمرين وضمان حمايتهم من الشكوك. يترجم كل استثمار نصنعه إلى وعد بعوائد أكبر. يعتبر هذا تعهدنا الصادق حيث يمكنك وضع إيمانك الكامل بنا واثقًا من معرفتنا بالسعي لتعزيز استثماراتك بلا كلل."
يقول السيد/ أسعد خان مدير شركة دوجستا العقارية: "نحن ملهمون بقيادة حكيمة عائدة على قيادة بلادنا بالنفع حيث قدرتنا على تقديم قيمة عظيمة إلى الجهات المعنية في القطاع، العملاء، السماسرة، المقاولين، المقاولين من الباطن، وأيضًا من يساهم في اقتصاد الإمارات."
"تعتبر شركة دوجستا العقارية منظمة يتمحور تركيزها الأول حول العملاء الذين تلتزم بتقديم أفضل الخدمات المدفوعة لهم، ومن المقرر أن تركز جميع مشروعاتنا الجديدة على متطلبات العملاء، ويضمن كافة أعضاء فريقنا أفضل الاستشارات لمشتري العقارات."
ملاحظات المحرر
حول دوجاستا العقارية للتطوير
شركة دوجاستا العقارية هي شركة تطوير عقاري كائنة في دبي، وواعدة بتطوير عقاري والذي من المقرر أن تغير السوق العقاري من خلال نهجها المرتكز على العملاء، وأسسها السيد/ توصيف خان رجل الأعمال الذي يدعم التنمية المستدامة، ويحمل أكثر من ثلاثة عقود من خدمات إدارة الممتلكات العقارية المهنية وتراث التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة.
تعمل دوجاستا من أجل توفير مشاريع عالية الجودة لعملائها وقيمة مقابل مال وبالتالي تدخل في السوق بثقة لسد فجوة مهمة في سوق العقارات ومنازل متوسطة في السوق بأسعار مناسبة.
يتضمن توجه الشركة الفريد نحو الأعمال تركيز كل مناشدات التطوير على اهتمامات العملاء، سواء كان ذلك يعني وجود عدد كبير من خيارات الاستثمار أو خطط الداد الميسرة، فإن شركة دوجاستا العقارية لديها مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها لمشتري العقارات.
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