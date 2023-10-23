لاباتيك فارما تطرح عقار إروكسون في دولة الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أكتوبر 2023: أعلنت لاباتيك فارما، شركة الأدوية السويسرية الرائدة عالمياً، عن طرح جل إروكسون في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد هذا الجلّ علاجاً موضعياً مبتكراً لحالات ضعف الانتصاب. وأصبحت دولة الإمارات السوق الأول في الشرق الأوسط الذي يتوفر فيه هذا المستحضر الطبي بعد حصوله على الموافقة التنظيمية مؤخراً. وسيبدأ توزيع المنتج وبيعه بالتجزئة بدون وصفة طبية في الصيدليات المحلية في الإمارات خلال شهر أكتوبر.
ويعد جل إروكسون علاج موضعي لمشاكل ضعف الانتصاب، الذي لا يتطلب الحصول عليه وصفة طبية، والحاصل على ترخيص التسويق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وقد تمت الموافقة على جل إروكسون أيضًا كمستحضر طبي يلتزم بقوانين الجودة والأمن والسلامة المعتمدة في أوروبا والمملكة المتحدة. وقد أثبتت الدراسات أن هذا المستحضر يوفر علاجاً فعالاً ومثبتاً سريرياً لضعف الانتصاب، مع سرعة في ظهور النتائج مقابل مخاطر متدنية، مما يجعله مناسب جداً كعلاج لا يحتاج وصفة طبية.
وفي وقت سابق من هذا العام، تم اختيار شركة لاباتيك فارما كشريك لتسويق عقار إروكسون في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن حصلت على حقوق المنتج من شركة فوتورا ميديكال، الشركة العالمية المنتجة لعقار MED3000، والذي يتم تسويقه تحت اسم العلامة التجارية إروكسون. وتتعاون لاباتيك مع شركة ألفاميد، العلامة التجارية المتخصصة بالرعاية الصحية التابعة لشركة الخياط للاستثمار، كشريك توزيع لمستحضر إروكسون في الإمارات العربية المتحدة.
وفي تعليق له، قال فيصل دروزة، الرئيس التنفيذي لشركة لاباتيك فارما: "نحن سعداء جداً بقدرتنا على توفير مستحضر إروكسون في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس إدراج هذا المنتج المبتكر ضمن قائمة منتجاتنا التزام لاباتيك الراسخ بالاهتمام بصحة الرجال في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم."
من جانبه، قال جيمس باردر، الرئيس التنفيذي لشركة فوتورا ميديكال: "لقد أثبت مستحضر إروكسون أنه قادر على تغيير قواعد اللعبة في علاج ضعف الانتصاب، على المستوى العالمي. ويمثل طرح هذا المستحضر في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً هاماً وخبراً مفرحاً للرجال في منطقة الشرق الأوسط، ونحن في شركة فوتورا سعداء للغاية بدعم شركائنا في لاباتيك فارما في طرح إروكسون في السوق المحلية هنا".
بدوره، قال البروفيسور ديفيد رالف، استشاري أمراض المسالك البولية في مركز سانت بيتر لأمراض الذكورة ومعهد جراحة المسالك البولية، في مستشفى الكلية الجامعية في لندن: "لمسنا فعالية رائعة لمستحضر إروكسون تقترب من فعالية الخط العلاجي الأول المعمول به حالياً، ولكن مع آثار جانبية أقل. وسيكون هذا المستحضر مناسباً بشكل خاص لمرضى الضعف الجنسي الخفيف إلى المتوسط، الذين يبحثون عن مستحضر ذو تأثير فعال. وهكذا فإن هذا المستحضر ينطوي على أهمية كبيرة للمجتمع الطبي".
كما أضاف الدكتور ياسر فرحات، رئيس المدرسة العربية لجراحة المسالك البولية والرئيس العلمي لاتحاد رعاية المسالك البولية متعدد التخصصات: " التقدمات التي شهدناها في مجال الأدوية اليوم يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحسين حياة وعلاقات الأفراد المصابين بضعف الانتصاب. ويعد رفع مستوى الوعي وتشجيع الحوار بشأن الضعف الجنسي أمراً بالغ الأهمية من أجل توفير حلول فعالة".
إلى ذلك، قال الدكتور عبد القادر الزرعوني، رئيس جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية: "نشهد من خلال التقدم الكبير في مجال جراحة المسالك البولية، ثورة حقيقية في علاج ضعف الانتصاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا تقتصر مهمتنا على استعادة الوظيفة البدنية وحسب، بل أيضاً تعزيز الثقة وتحسين جودة حياة المرضى."
هذا وكانت شركة لاباتيك قد أعلنت عن عزمها بدء عمليات البيع بالتجزئة لمستحضر إروكسون في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مؤتمر الإمارات الدولي الثاني عشر لجراحة المسالك البولية الذي عقد مؤخراً في دبي.
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