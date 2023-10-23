(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) "دبي للثقافة" تختتم مشاركتها في "جيتكس 2023"
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أكتوبر 2023:
اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" مشاركتها الناجحة في فعاليات الدورة الـ 43 من "جيتكس جلوبال 2023" التي عقدت في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 وحتى 20 أكتوبر الجاري، وجاءت هذه المشاركة تماشياً مع استراتيجية دبي الرقمية، ودعماً لمسيرة التحول الرقمي في الإمارة، ما يساهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، وأن تصبح معياراً عالمياً للمدن الذكية.
وسعت "دبي للثقافة" عبر جناحها الذي شكل جزءاً من المنصة الرئيسية لحكومة دبي التي نظمتها "دبي الرقمية"، إلى تعريف زوار المعرض الدولي بمجموعة الخدمات التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، كما استعرضت الحلول التقنية المبتكرة التي تتبناها للتعريف بكنوز دبي الثقافية والمحافظة عليها، وتعزيز حضور التراث المحلي على الخريطة العالمية، وتسليط الضوء على إمكانيات الإمارة ومعالمها الثقافية والتراثية والفنية البارزة، إلى جانب الامتيازات والتسهيلات التي توفرها الهيئة لأصحاب المواهب ما يعزز من قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.
كما عرضت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض الدولي، نوعية الخدمات التي تقدمها عبر "بوابة مكتبات دبي العامة الرقمية"، الهادفة إلى إثراء تجربة الأعضاء والزوار وأصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على ما يحتاجونه من معارف متنوعة من خلال البوابة التي تشكل جزءاً من عملية التحول الرقمي التي تشهدها "دبي للثقافة" وتتضمن تطوير كافة منصاتها الرقمية، بهدف توفير تجربة فعالة وسلسة لكافة المستفيدين من خدماتها. كما استعرضت دليل "حي الفهيدي التاريخي" الذكي الهادف إلى تحفيز السياح والزوار على اكتشاف الحي التاريخي بطريقة جديدة، عبر مجموعة مسارات ثقافية وسياحية تغطي أرجاء الحي، حيث يوفر الدليل لمستخدميه الكثير من المعلومات المتعلقة بتاريخ الحي وتبرز أهميته وتفاصيله وما يتضمنه من وجهات إبداعية ومتاحف متنوعة.
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