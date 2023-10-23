شبكة زين أصبحت غزّة على هواتف الأردنيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قامت شركة زين الأردن اليوم وفي إطار دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب الأهل في قطاع غزة، بتغيير إسم شبكتها لتظهر على هواتف المشتركين بإسم "Gaza".



وجاءت هذه الخطوة الرمزية من جانب الشركة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها تجاه الأهل في قطاع غزة في إطار الموقف الأردني الموحد تجاه قضيتهم العادلة، لتكون هذه البادرة المعنوية ضمن جهود المساندة للأشقاء بكل الوسائل والسبل المتاحة وسط ما يعانونه من عدوان غاشم.



وكانت شركة زين قد أطلقت وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة تبرعات لدعم صمود الأهل في قطاع غزة ومساندتهم، حيث أتاحت الشركة لزبائنها التبرع عبر خطوط الأفراد من كافة الاشتراكات سواء المدفوعة مُسبقاً أو لاحقاً عبر الدخول إلى قائمة (#710*) إذ يتسنى لأصحاب خطوط الفواتير اختيار قيمة التبرّع ليضاف المبلغ إلى قيمة الفاتورة، فيما سيتمكّن أصحاب الخطوط المدفوعة مُسبقاً من التبرّع من خلال القائمة ذاتها عبر إدخال قيمة التبرّع ليتم خصم المبلغ من الرصيد المتوفر في الخط.



وأعلنت زين عن تقديم تبرع نقدي بنفس القيمة التي سيتم تجميعها من تبرعات مشتركيها خلال هذه الحملة التي لا تزال مستمرة، لمضاعفة قيمة إجمالي المبلغ الذي سيتم توجيهه لشراء وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية والأدوية والمواد التموينية الأساسية، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإيصالها للأهل في قطاع غزة.

وقدمت شركة زين لكافة مشتركيها من أصحاب خطوط الفواتير الأفراد والشركات وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً 1000 دقيقة اتصال مجانية للاتصال مع شبكة جوال فلسطين، وذلك حِرصاً منها على تمكين زبائنها من البقاء على تواصل دائم مع الأهل في فلسطين الحبيبة لدعم صمودهم خاصةً في ظِل الوضع الراهن.

كما وأتاحت "زين كاش" وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لكافة مستخدمي محفظتها إمكانية التبرع عبر تطبيق "زين كاش" من خلال الدخول على قائمة التبرعات في التطبيق واختيار بند الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وإدخال قيمة المبلغ المُراد التبرع به لتتولى الهيئة إيصال هذه التبرعات لأهالي غزّة الصامدون.

فيما نظّمت زين حملة تبرعات داخلية من قِبل الموظفين، للمساهمة في تقديم الدعم لأهل غزة وتسخير كافة الإمكانيات كأفراد للمساهمة في التخفيف من معاناة أشقائنا في مدينة غزة الصمود، لتواصل الشركة أداء دورها الوطني والإنساني تجاه الأشقاء بما ينسجم مع الموقف الأردني الموحد تحت ظل القيادة الهاشمية.



ونظّمت شركة زين الأردن يوم الإثنين الماضي وقفة تضامنية أمام مبنى الشركة في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان، شارك فيها الرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيون وكافة موظفي الشركة، واشتملت على الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين قضوا في قطاع غزة ومختلف مدن فلسطين الحبيبة، للتعبير عن التضامن والوقوف إلى جانب الأهل والأحبة وسط ما يتعرضون له في هذه الأوقات العصيبة.