مجلس محافظة إربد يخصص 1.5 مليون لمشاريع البلدية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس بلدية اربد الكبرى بالإنابة إبراهيم البطاينة اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني أولويات إنفاق مبلغ 1.5 مليون دينار خصصها مجلس المحافظة من موازنته للعام المقبل لغايات إنشاء مشاريع خدمية وتنموية داخل مناطق البلدية.



وأشاد البطاينة باستجابة مجلس المحافظة بدعم عدد من المشاريع التابعة للبلدية في إطار تكاملية الأدوار والتعاون المشترك، مؤكدا أهمية هذه المشاريع الموزعة على مختلف مناطق البلدية في توفير خدمات البنية التحتية بالإضافة الى الجوانب التنموية والترفيهية والرياضية والشبابية.



وقال البطاينة إن اللقاء جاء بهدف التنسيق وإجراء الدراسات اللازمة لهذه المشاريع وفق جدول الأوليات الذي وضعته البلدية كخارطة طريق لعملها نحو تعزيز مكانة إربد كمدينة ذكية جاذبة للاستثمار.



من جانبه بين بني هاني، أن المبلغ المخصص من موازنة المجلس لعام 2024 لصالح مشاريع تخص بلدية اربد تتضمن المساهمة بإقامة سوق شعبي في منطقة الروضة شمال المدينة الحرفية بقيمة 300 ألف دينار، بالإضافة إلى إنشاء صالتين متعددتي الأغراض في منطقتي الهاشمية والنزهة.



وأوضح انه من المشاريع الأخرى التي تم التنسيق مع البلدية بشان المساهمة بإنجازها تتمثل بتعبيد وصيانة طرق في مناطق النصر والروضة والمنارة والرابية ومناطق شرق وشمال اربد.



وكشف بني هاني أن المجلس سيعمل سنويا على تخصيص جزء من موازنتها لدعم مختلف المشاريع التي تنفذها بلدية اربد خدمة للسكان.