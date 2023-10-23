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السلطة الفلسطينية: عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية فجر الأوضاع في غزة

10/23/2023 8:16:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت السلطة الفلسطينية، إن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية هو السبب الذي أدى إلى الانفجار الكبير الذي نشهده في غزة والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 5000 فلسطيني ونحو 15 ألف مصاب في غزة منذ السابع من تشرين الأول، فيما أسفر في الضفة الغربية عن استشهاد 95 مواطنا.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اليوم الاثنين، لقد "حذرنا مراراً من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة في القدس، واقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، وغياب الدور الأميركي الضاغط على الاحتلال لإلزامها بالاتفاقات والشرعية الدولية، والقانون الدولي، مؤكداً ضرورة إيجاد أفق سياسي كيلا تنفجر المنطقة بأسرها".




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