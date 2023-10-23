النوافلة: الاختصاص في التمريض يمثل مستقبل المهنة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظم المجلس التمريضي الأردني اليوم الاثنين، منتدى شارك فيه حوالي 100 من مدراء التمريض يمثلون مختلف القطاعات الصحية المختلفة. وهدف المنتدى إلى تفعيل التواصل والتعاون والشراكة مع مدراء التمريض، ولا سيما ما يتعلق بالسياسات والقضايا المتعلقة بالممارسة التمريضية.



وبدأ المنتدى بالوقوف دقيقة صمت، وقراءة سورة الفاتحة على شهداء قطاع غزة والضفة الغربية جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.



وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن مجال الاختصاص في مهنة التمريض يمثل مستقبل المهنة باتجاه تطويرها وتعزيزها علميا وعمليا، والنهوض بمستوى أدائها، مؤكدا أهمية الجيش الأبيض في رعاية الجرحى والمصابين في الخطوط الأمامية للحرب.



وبين أن التمريض في الأردن يقف صفا واحدا خلف مواقف الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والداعية إلى إيقاف حرب الإبادة الجماعية وضمان حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وعرض النوافلة لدور المجلس في تنظيم مهنة التمريض والاختصاص، وعقد امتحان مزاولة المهنة، واعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر، مشيرا إلى أهمية مشاركة مدراء التمريض في أعمال المجلس لتعزيز دور المجلس في تحقيق أهدافه.



وتحدثت مستشارة سمو الأميرة منى الحسين لشؤون الصحة والمجتمع الدكتورة رويدا المعايطة، عن آخر المستجدات والمبادرات في مجال مهنة التمريض، والتوجهات الاستراتيجية العالمية لمهنة التمريض، والتي جاءت بعد التقرير العالمي الأول لمهنة التمريض، مؤكدة أهمية الكفايات العالمية للطوارئ والكوارث ودور التمريضي القيادي.



وعرض نائب عميد كلية التمريض في الجامعة الأردنية الدكتور حمزة الدريدي، لنظام سوق العمل التمريضي، ودراسة الفجوات في كفايات العاملين في التمريض.



وناقش الحضور أهم القضايا والتحديات التي تواجه المهنة في الأردن، والسياسات والقضايا المتعلقة بممارسة المهنة، وآليات تطويرها وتعزيزها.



وفي نهاية المنتدى، اطلق النوافلة مبادرة "تعزيز ممرضي الطوارئ"، لتعزيز كفايات ممرضي الطوارئ، وأهميتها في ظل الكوارث والمستجدات اليومية.