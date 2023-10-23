وفاة الإعلامية المصرية ناهد الصباح إثر حادث أليم

توفيت الإعلامية المصرية ناهد الصباح، اليوم، إثر حادث أليم، وسادت حالة من الحزن الوسط الإعلامي وخاصة في قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري الذي تعمل فيه، عقب سماع الخبر .



ونعى الإعلامية عدد كبير من أصدقائها، وكان من بين هؤلاء صفحة "ماسبيرو الأصل" عبر فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الأخبار إثر حادث أليم، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر.

تخرجت الراحلة من جامعة عين شمس‎، ودرست في أكاديمة ناصر العسكرية.

وكان آخر منشور للإعلامية "ناهد الصباح"، كتبته على صفحتها على "فيسبوك": "صباح الخير، قولوا يارب، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا".



