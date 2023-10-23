وفاة الإعلامية المصرية ناهد الصباح إثر حادث أليم

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفيت الإعلامية المصرية ناهد الصباح، اليوم، إثر حادث أليم، وسادت حالة من الحزن الوسط الإعلامي وخاصة في قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري الذي تعمل فيه، عقب سماع الخبر .
ونعى الإعلامية عدد كبير من أصدقائها، وكان من بين هؤلاء صفحة "ماسبيرو الأصل" عبر فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الأخبار إثر حادث أليم، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر.
تخرجت الراحلة من جامعة عين شمس، ودرست في أكاديمة ناصر العسكرية.
وكان آخر منشور للإعلامية "ناهد الصباح"، كتبته على صفحتها على "فيسبوك": "صباح الخير، قولوا يارب، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا".
MENAFN23102023000110011019ID1107286843
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.