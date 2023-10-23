آرت أوف ليفينج مول يضفي المزيد من التألّق على عالم التصاميم من خلال فعالية فنّ التصميم الداخلي

"آرت أوف ليفينج مول"، المركز التجاري الأوّل والحصريّ لمحبّي الديكور وقطع الأثاث المبتكرة في دبي، يستعدّ لاستضافة أوّل حدثٍ حصريّ وفريدٍ من نوعه في عالم التصميم الداخلي في المنطقة بعنوان "فنّ التصميم الداخلي"، والذي يُقام في 20 أكتوبر 2023. ستشكل هذه الفعالية حدثاً فريداً يجمع بطريقةٍ لم يسبق لها مثيل بين أصحاب المواهب الاستثنائية في عالم التصميم في المنطقة، ومهندسين معماريين وفنانين مبدعين للديكور الداخلي، والذين سيلتقون تحت سقفٍ واحد في "نادي المصمّمين" الحصريّ والراقي التابع لهذا المركز التجاري.

يشتهر "آرت أوف ليفينج مول" بالتزامه بمفاهيم الإبداع والابتكار والقيم الثقافية، ما يجعل منه الوجهة المثالية لمثل هذه المناسبات ذات الطابع المميّز. كما يوفّر "آرت أوف ليفينج مول" مساحةً لا مثيل لها للتجارب التي تحتفي بمختلف أشكال التصميم والإبداع، والمعارض التي تنشر أعمال الفنانين الناشئين، وتلك التي تحاكي أحدث التقنيات في عالم التصميم. يمتدّ هذا المركز التجاري الخاص بعالم الديكور وقطع الأثاث فوق مساحة 50 ألف متر مربع، ويقع في قلب منطقة البرشاء 2، على طريق أم سقيم، ويتكوّن من ثلاثة طوابق تضمّ مجموعاتٍ مختارة من القطع التي تحمل أسماء أبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية في مجال التصميم الداخلي.

إلى جانب كل هذه الميزات، ينفرد "آرت أوف ليفينج مول" باحتضانه "نادي المصمّمين" الذي يشكل منصةً رائدة لرعاية أصحاب المواهب في التصميم الداخلي، محلياً وإقليمياً وعالمياً. ومن خلال رؤيته الهادفة لأن يكون بمثابة "ملعب للمصمّمين" يبدعون فيه ويطلقون أفكارهم المبتكرة، يسعى هذا النادي إلى توفير مساحةٍ إبداعية للمصممين لتكون بمثابة وجهةٍ شاملة كفيلة بجعلهم قادرين على تلبية مختلف احتياجات وطلبات ورغبات عملائهم. الأعضاء المنتسبون إلى هذا النادي هم مهندسون معماريون ومصمّمون محترفون من ذوي الخبرات والمهارات العالية الذين يستفيدون من هذه المساحة لتقديم خدماتٍ تصميم مخصصة لعملائهم. ومن خلال العروض التي يقدّمها "نادي المصمّمين"، سيرتقي "آرت أوف ليفينج مول" إلى مرحلةٍ أعلى، عبر توفيره غرف اجتماعات ومساحات عمل ومكتبات ومقهى، بهدف تعميم أجواء التعاون والإبداع، وتسهيل وزيادة الإنتاجية. كما يحظى أعضاء النادي بمزايا إضافية وحصرية، مثل استخدامهم التطبيق المخصص والمرافق المكتبية وغيرها.

سيكون "نادي المصمّمين" أكثر من مجرّد مساحة عمل، ليشكل مركزاً شاملاً يستقطب عشاق التصميم والعاملين في هذا المجال على حدٍّ سواء. كما يستضيف مجموعةً متنوّعة من الفعاليات على مدار أيام السنة، بما في ذلك المعارض والندوات وورش العمل التعليمية والتدريبية، ما يتيح لزوّار "آرت أوف ليفينج مول" فرصة الانغماس في عالم التصميم والاطلاع على أحدث ما يشهده من تطوّرات وتقنيات. وفي هذا السياق تندرج فعالية "فنّ التصميم الداخلي" التي تمزج بطريقةٍ مبتكرة بين مفاهيم التصميم والإلهام والإبداع. ومع مواصلة "آرت أوف ليفينج مول" سعيه إلى إعادة التعريف بمفهوم التصميم الداخلي، تشكل فعالية "فنّ التصميم الداخلي" شهادةً ساطعة على التزامه الثابت والمستمرّ بتعزيز التميّز والابتكار والحداثة في مجال التصميم.

تُقام هذه الفعالية في 20 أكتوبر 2023، من الساعة 4 حتى الساعة 8 مساءً في" آرت أوف ليفينج مول"، وتتيح للزوّار التعرّف عن كثب على عالم التصاميم الداخلية النابض بالحيوية، بطريقةٍ لم يسبق لها مثيل. للاطلاع على المفاهيم المبتكرة والتحديثات الحصرية حول "فنّ التصميم الداخلي" وغيرها من الفعاليات المميّزة، يُرجى زيارة الموقع: أو متابعة حسابات هذه العلامة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي.