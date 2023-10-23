الوعي والانضباط أثناء الأزمات

الصراعات والأزمات والمشكلات بأنواعها جزء من حياة البشرية بمختلف أنواعها ومستوياتها الفردية والجماعية، وعلى مستوى الدول، ولا يمكن التخلص منها البتة، ولكن يمكن علاجها وتقليلها، من خلال القادة أصحاب الحكمة والعقول الراجحة والنفوس التي تحمل في ثناياها صفات النبل والخير للإنسانية، والتي هدفها تحقيق السلام والاستقرار في جميع المواقع والأقطار.



كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الحكيمة تقف دائماً في صالح القضايا الإنسانية، وتناصر قضايا الحق، وتقدم يد العون للقاصي والداني من دون مقابل، وقد وضعت قيادتنا الحكيمة السياسات الراقية المتميزة الخاصة بدولتنا المباركة، ومنها السياسات الخارجية التي بنيت على المصداقية، والتوازن والاعتدال، ونصرة المظلوم، ومساندة المحتاج، وإغاثة الملهوف، والتعاون مع الجميع لما فيه خير الشعوب، وترتكز على قواعد استراتيجية ثابتة، تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، واحترام المواثيق والقوانين الدولية، وإقامة العلاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل، وتعمل الدولة مع شركائها على حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل، والإسهام الفعّال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.

وهذا ما شهدناه من قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاتصالات التي أجراها منذ بداية الأزمة والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وآخرها مشاركة سموه في قمة السلام بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لبحث آفاق السلام الشامل في هذه القضية، وحرص سموه على استقرار المنطقة، وتجنيبها التصعيدات والتوترات والصراعات الدامية وتطوراتها الخطيرة على مستوى المنطقة والعالم، وبحث آفاق جديدة للسلام في الشرق الأوسط؛ حتى يصبح أكثر أمناً واستقراراً، وصولاً لحل شامل للصراعات الفلسطينية - الإسرائيلية.



تضع دولة الإمارات العربية المتحدة ملف القضية الفلسطينية على قائمة أولوياتها، وتسعى من خلال دبلوماسيتها وعلاقاتها الدولية المتينة إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية، وتسعى إلى دعم جهود حل الدولتين، وهذه الخطوة هي التي ستشكل الحل السلمي والأنسب لجميع الأطراف.

وتكثر في أوقات الأزمات الأقاويل والتأويلات والتحليلات والمغالطات، ويكثر اللغط بمختلف اتجاهاته، وتكثر الشائعات والشعارات، وقد ينتج عن ذلك العواطف غير المنضبطة؛ لقلة الوعي عند البعض، والانسياق خلف أصحاب المصالح والمتصيدين والمتربصين من هذه الأزمات لتحقيق مآرب وأهداف معينة، واستغلال الظروف التي تمر بها المنطقة لتمرير أيديولوجيات أو تلميع التنظيمات ورموزها وشعاراتها الواهية.



وفي هذه الظروف من الجميل أن يكون الإنسان على وعي عالٍ، ودراية كافية، ومعرفة وافية في ما يحدث من حوله، وما أجمل الإنسان الذي يتحلى بالحكمة، ويتصرف بفطنة حتى تتحقق له السلامة من الآفات، ولا يقع ضحية للأفكار المسمومة، ولا للتوجهات المشؤومة، ولا للدعايات المكذوبة.



تداول الشائعات له أضرار جسيمة، فإنها تهدم ولا تبني، وتضر ولا تنفع، وتنشر الذعر وعدم المصداقية والخوف، وعلينا محاربتها وعدم تداولها، ومن واجبنا أخذ التصريحات فقط من قبل المصادر الرسمية المعنية.



من الجميل أن يبتعد الإنسان عن كل أمر لا يعنيه، وأن يحفظ لسانه من كل أمر لا يجيد التحدث به، وأن يسخر وقته وطاقته وجهده في الجوانب التي تعود بالنفع والخير، سواء على نفسه أو أسرته أو مجتمعه، فهنا تكمن السعادة وتتحقق المنافع.

حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة رمزاً للخير، وحفظ الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رمزاً للسلام، الذي يسهم دائماً في لم الشمل، وتقريب وجهات النظر، وتغليب لغة الحوار، والقضاء على لغة العنف بمختلف أشكالها وصورها.