وعي الإقرارات.. ركيزة النزاهة والمسؤولية

يعد الوعي بأهمية الإقرارات عند التقديم على الطلبات سواء كانت حكومية أو غير حكومية أمراً ضرورياً للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

منذ اللحظة، التي نخوض فيها رحلة تقديم طلباتنا، سواء كانت هذه الطلبات تتعلق بالمستندات الحكومية أو المعاملات الخاصة، تكمن أمامنا فرصة لإبراز أهمية مفهوم يجب أن نحمله دائماً في ذهننا- وهو «وعي الإقرارات». إنها ليست مجرد كلمات تُكتب وتوقع، بل هي اللحظة، التي يتحول فيها وعينا وضميرنا إلى خطوط نظرية وأخلاقية، تنبعث منها مسؤوليتنا تجاه المجتمع والقانون.



وفي هذا المقال سنتناول أهمية الالتزام بالإقرارات عند التقديم على الطلبات، سواء كانت هذه الطلبات تخص العلاقات الحكومية أو القطاع الخاص، ونستعرض كيف يترتب على صدق البيانات والالتزام بالإقرارات تأثيرات كبيرة على مصيرنا، ومصير الأمور، التي نسعى لتحقيقها.

إن وعينا بالإقرارات ليس مجرد التزام قانوني، بل هو عقد اجتماعي، نقوم به مع المجتمع والسلطات وحتى مع أنفسنا. إذا تمكنا من فهمها بعمق وامتثالها بشكل صادق فإننا نسهم بفعالية في بناء عالم أكثر نزاهة وأماناً للجميع.

وإليك بعض الأسباب، التي تجعل الالتزام بصحة البيانات والإقرارات مهماً للغاية، ومنها: الامتثال القانوني، حيث في كثير من الحالات يتطلب القانون من الأفراد والشركات تقديم معلومات صحيحة وكاملة عند التقديم للطلبات، فقد تكون الإقرارات جزءاً من هذه المتطلبات القانونية، وعدم الامتثال لهذه المتطلبات قد يؤدي إلى عواقب قانونية، مثل العقوبات أو الغرامات.

كما أنه عندما تقدم معلومات غير صحيحة أو مضللة في طلب أو إقرار يمكن أن يكون لديك مسؤولية قانونية تجاه الجهة المستلمة للمعلومات أو أي طرف آخر يتضرر بسبب تلك المعلومات، حيث يمكن أن تتضمن هذه المسؤولية الدعاوى المدنية أو العقوبات الجنائية، كما أن الالتزام بتقديم معلومات صحيحة يسهم في بناء المصداقية، والثقة بين الأفراد والمؤسسات، فعندما يتعامل الأشخاص معك بشكل موثوق به يكون من المرجح أن يتمتعوا بسمعة جيدة، وفرص أفضل في المستقبل.

وتأتي أهمية الالتزام بالإقرارات بوضوح عند التفكير في العواقب المحتملة، لتقديم معلومات دقيقة مقابل تلك غير الدقيقة، فبجانب القوانين والأنظمة، التي تلزمنا بتقديم معلومات صحيحة، تلعب الإقرارات دوراً مهماً في تجنب المشاكل، والخلافات المستقبلية.



وعندما يتم تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى نشوء خلافات لاحقاً حول الصفقات أو الاتفاقيات، التي تم التقديم لها. وببساطة الالتزام بالإقرارات يحفظ سمعتك، ويسهم في تجنب المشكلات والتوترات، التي يمكن أن تنشأ نتيجة لتقديم معلومات غير دقيقة.

علاوة على ذلك،الالتزام بالإقرارات يلعب دوراً حاسماً في مكافحة الاحتيال، وتعزيز النزاهة، حيث إنه إذا تم اكتشاف معلومات زائفة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إجراءات قانونية لمنع ومعاقبة الاحتيال، وتعزيز شفافية العمليات، وفي هذا السياق نجد أن القانون قد ألزمنا بالالتزام بالإقرارات والامتثال لها، فالمادة (257) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 لدولة الإمارات تشدد على عقوبة من يقدم معلومات شخصية غير صحيحة أثناء تحقيق قضائي أو إداري أو يقدم بيانات شخصية كاذبة لموظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية وظيفته، وتمثل هذه القوانين حماية قانونية للنزاهة وصدق البيانات، وتحفيزنا للامتثال للقواعد والتعامل بأمان مع المعلومات.

وختام حديثنا: يمكن القول إن الالتزام بالإقرارات وصحة البيانات المقدمة يعكس مسؤولية وأخلاقيات عالية، ويسهم في تحقيق النزاهة والثقة بالعمليات، التي تتطلب تقديم معلومات من قبل الأفراد والمؤسسات.