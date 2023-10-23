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طقس الإمارات يشهد حالة جوية غير مستقرة مصحوبة بسقوط أمطار رعدية

10/23/2023 8:01:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه تيار هوائي من الغرب معه كتلة هوائية رطبه وباردة نسبياً في طبقات الجو العليا ومع وجود الجبال شرقاً يؤدي إلى تكون السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد تتوفر اليوم وغدا الثلاثاء فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط الأمطار، ونتيجة لتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا الطقس من يوم الأربعاء إلى الجمعة : تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة ويصاحبها البرق والرعد والبرد أحياناً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار و الأتربة تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

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