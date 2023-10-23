برنامج زمالة دبي للمستقبل ينظم سلسلة ورش عمل لدراسة أبرز الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات المحورية

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل سلسلة من ورش العمل والاجتماعات لأعضاء "برنامج زمالة دبي للمستقبل"، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لإنشاء شبكة من قادة الفكر والخبراء والمتخصصين من القطاع الخاص في دبي وإشراك أصحاب الأفكار في ابتكار حلول إبداعية لتحديات الغد وتحويلها إلى فرص مثمرة انطلاقاً من دبي كمنصة لتصميم حلول المستقبل.

وهدفت هذه الورش إلى تكوين فهم مشترك شامل للتحديات المستقبلية والتعمق في موضوعاتها، والتعرّف على فرصها في إحداث تأثيرات اقتصادية وتنموية واستراتيجية إيجابية، فضلاً عن تحفيز التعاون بين أعضاء البرنامج بما يعزز ريادة دبي كمركز عالمي لأفضل قادة الفكر والخبرات المتخصصة.

وناقش المشاركون في ورش العمل أهمية ابتكار حلول نوعية للتحديات في قطاعات المصارف والتكنولوجيا المالية والتمويل والفنون والصناعات الإبداعية والابتكار وريادة الأعمال ونمو المشاريع الناشئة وتوسعها في الأسواق المستهدفة.

فاطمة بوجسيم: برنامج زمالة دبي للمستقبل يهدف لابتكار الحلول العملية للتحديات الحالية والمستقبلية



وأكدت فاطمة بوجسيم المنسق العام لبرنامج "زمالة دبي للمستقبل"، أن أعضاء البرنامج ناقشوا خلال ورش العمل مجموعة من الحلول النوعية للعديد من التحديات في قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والابتكار وريادة الأعمال والنمو المستدام في مختلف قطاعات اقتصاد المستقبل المرن الذي يستفيد من الشراكات ويلعب فيه القطاع الخاص دوراً مركزياً حيوياً.

وأوضحت أن المشاركين في الورش استعرضوا مجموعة من الحلول العملية للتحديات الراهنة والمستقبلية، وسيتم الاستفادة من مخرجات هذه الورش المتخصصة لتطوير مبادرات نوعية في القطاعات الاقتصادية والإبداعية على مستوى دبي والعالم.

قطاعات متنوعة

وناقش المشاركون في ورش العمل أهم الفرص في قطاع التكنولوجيا المالية والعمل المصرفي، ودور تكنولوجيا المستقبل في تمكين الصناعات الإبداعية ودعم تأسيس الأعمال في القطاع الإبداعي، وآليات نمو وتطوير وتوسّع الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من دبي، وتسهيل وصول أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الناشئة إلى رأس المال الجريء والمستثمرين، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال في دبي من خلال تطوير منظومة مستقبلية متكاملة تواكب احتياجاتهم وتستبق متطلباتهم وتطور مهاراتهم.

برنامج زمالة دبي للمستقبل

ويمثّل برنامج "زمالة دبي للمستقبل"، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل في أبريل 2023، شبكة دولية تضم شخصيات مرموقة وخبرات متميزة ساهمت بتحقيق إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والتكنولوجية والمستقبلية، ويهدف لإتاحة الفرصة لها للمساهمة بدور بارز في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية على مستوى دبي ودولة الإمارات.

وتشمل اختصاصات برنامج زمالة دبي للمستقبل مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية بما في ذلك الصحة والتعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والتجزئة والمصارف والبيئة والتجارة والإعلام والترفيه والقانون والفنون والسياحة وغيرها.

ويضم "برنامج زمالة دبي للمستقبل" كلاً من آمنة العويس، ونيلش فيد، وكينان حمزة، ومحمد مكي، ومديحة ستار، وبينديتا غيون، ونادين مزهر، وسعيد العور، ومنى عطايا، ومريم فرج، وأمير فرحة، وأمبارين موسى، ومارك بير، وطارق أمين، وكاتيا كوفتونوفيتش، وإياد الكردي، وكارولين كيركلاند، وخالد تلايس، وكلوديوس بولر، ورافين جولياني، وسافيتار جاجتياني، وليندا زو، ونور سويد، و سعيدة جعفر، وكلثوم البلوشي.













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