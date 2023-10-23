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خيول الإمارات تحصد 12 لقباً في معرض الفرس للجديدة بالمغرب

10/23/2023 8:01:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حصدت المرابط الإماراتية 12 لقباً من جملة 18 لقباً، في ختام البطولة الدولية لجمال الخيل العربية ضمن فعاليات اليوم الثالث للنسخة ال 14 من "معرض الفرس للجديدة"، بمدينة الجديدة بالمغرب، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

و أحرز " مربط دبي" 2 من الألقاب الذهبية، وإسطبلات الأريام 3 ألقاب فضية، ومرابط "عجمان وامارا وبدر عنان" لقباً ذهبياً، ومربط الجواهر لقباً "فضياً"، وفيصل الشحي، ومحمد عبداللطيف طه، وعبدالرحمن العبدولي لقباً "برونزياً"،

وشهدت البطولة التي تحظى بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية مشاركة إماراتية ودولية كبيرة.

وقامت جمعية الإمارات للخيول العربية بتوفير نقل جوي للخيول المشاركة والتي بلغت 22 خيلاً لـ 18 مالكاً.

وأقيمت البطولة الدولية تصنيف "أ" وفقاً لمنظمة المؤتمر الأوروبي للخيول العربية“ECAHO”.

حضر الفعاليات وتوج الفائزين الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات، وسعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية.

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