المصنفة الثانية عالمياً تؤكد مشاركتها في بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو



أكّدت البطلة جوليا ألفيس مشاركتها في النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة من 1-10 نوفمبر القادم في مبادلة أرينا بأبوظبي.

ونجحت ألفيس في حصد الميدالية الذهبية خلال النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمكنت من تحقيق انتصار لافت على الأمريكية إميلي فيرنانديز في نهائي حماسي بمبادلة أرينا ضمن فئة الحزام البني/الأسود للسيدات وزن 62 كجم.

وحققت ألفيس الميدالية الرابعة لها في البطولة بعد هذا الفوز المميز، وتستعد اليوم للدفاع عن لقبها وجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي حصدتها العام الماضي.

وتحتل ألفيس حالياً المركز الثاني على المستوى العالمي في تصنيف رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو ضمن فئة الحزام البني/الأسود للسيدات لموسم 2022-2023، حيث تمكنت من حصد 12,000 نقطة تصنيفية. كما حافظت ألفيس على نفس التصنيف في جولة أبوظبي جراند سلام العالمية ضمن فئة الحزام البني /الأسود للسيدات في الوزن الخفيف (تحت 62 كيلو جرام).

وتستعد ألفيس للمنافسة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في مطلع نوفمبر المقبل، حيث أكدت استعدادها للدفاع عن اللقب والحصول على الميدالية الذهبية مرة أخرى.

وقالت جوليا ألفيس: "شاركت في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 4 مرات، حيث كانت مشاركتي الأولى عام 2019 ضمن فئة الحزام الأزرق، وحققت 5 انتصارات لأحصد لقب البطولة بعدها".

وكشفت ألفيس في وقت سابق أنها كانت لا تمتلك سوى 20 دولارا أمريكيا عند مشاركتها، لكنها تمكنت من الفوز وتحقيق اللقب، حيث علقت: "لقد اقترضت بعض المال لأتمكن من المشاركة في هذه البطولة، ما جعل من تحقيق اللقب إنجازاً مميزاً ترك لديّ شعوراً رائعاً".

ونجحت ألفيس بعد ذلك في تحقيق العديد من الإنجازات المميزة التي ساهمت في تعزيز مسيرتها الرياضية وتغيير ملامح تاريخ البطولة. ووصفت ألفيس ذلك بقولها: "شاركت 3 مرات في فئة الحزام البني /الأسود، خلال عامي 2021 و2022، ونجحت بتحقيق الميدالية البرونزية في نوفمبر 2021، لأتمكن بعدها في نوفمبر من عام 2022 من حصد الميدالية الذهبية".

وأضافت بقولها: "عقدت العزم منذ خسارتي فرصة المنافسة على الذهب في عام 2021 أمام لاعبة بارزة بأن أضاعف من جهودي لأتمكن من تحقيق الفوز، حيث زادني الأمر تصميماً لأكمل مسيرتي حتى النهاية".

وسلطت ألفيس الضوء على التقدير الكبير الذي تحظى به بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لدى أقوى المصنفين الأوائل في العالم، حيث قالت : "تبدي أبوظبي دائماً اهتماماً خاصاً بالفعاليات الرياضية بمختلف أنواعها، حيث تحرص على تكريم الرياضيين بأفضل طريقة ممكنة ما يمنحنا إحساساً كبيراً بالتقدير. وتتمتع الجهات المنظمة في أبو ظبي بإمكانيات كبيرة في تنظيم الفعاليات وفق أعلى درجات الحرص والاهتمام، مما يسهم في نقل رؤيتها الفريدة للفعالية إلى أرض الواقع".

وحصلت ألفيس على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو كأفضل رياضية لعام 2022 في فئة الحزام البني /الأسود للسيدات، وذلك بعد تسجيلها أعلى عدد من النقاط خلال نزالاتها في الفعاليات الوطنية والقارية والعالمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وعن هذا الانجاز الفريد قالت: "حصلت العام الماضي على جائزة أفضل لاعبة في التصنيف العام وأفضل لاعبة على مستوى قارة أمريكا الجنوبية. وجاء هذا الفوز بفضل جهودي المتواصلة على مدار العام، كما أتاحت لي الجائزة المالية الفرصة للتركيز على مسيرتي المستقبلية والمشاركة في المنافسات التالية".

وتمثل ألفيس فريق جرابلينج فايت البرازيلي على الساحة الدولية، وترى أن فوز اللاعبين بالميداليات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو يسهم بشكل رئيسي في الارتقاء بمسيرتهم المهنية الاحترافية حيث قالت: "أثق بأن الفوز في هذه البطولة وما توفره من جوائز مالية يتيح للرياضيين الفرصة للتركيز على مسيرتهم الرياضية. كما تمنحنا المنافسة على نيل الميداليات والألقاب والجوائز المالية حافزاً كبيراً لتحقيق أفضل النتائج".

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