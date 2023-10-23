دائرة القضاء بأبوظبي تحذر من عمليات الاحتيال في عروض منتجات «السوشيال ميديا» المبهرة

صور مبهرة وفيديوهات تسويقية مشوقة وجذابة تروج لمنتجات متنوعة، مشاهد معتادة تضج بها منصات التواصل الاجتماعي مع سهولة الوصول إلى المتطلبات عبر العالم الافتراضي بخطوات بسيطة للغاية، ليجد المحتالون ضالتهم في هذا المسلك طريقاً لخداع المستهلكين بالإعلان عن سلع بأسعار مخفضة عبر مواقع غير موثوقة أو مزيفة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أموالهم.. وهذه إحدى القصص:

رغبت فتاة في اقتناء حقيبة يد من ماركة ذائعة الصيت، لكنها باهظة الثمن ولا تقدر على شرائها، ولكن ظهور إعلان يروج لبضائع أصلية من الماركة نفسها التي تبحث عنها بسعر مخفض للغاية، جعلها تعتقد أنها وجدت ضالتها، في ضوء الأسلوب المبهر والخداع المقنع الذي يستخدمه المروجون لتلك السلع، وإيهامهم بأن فارق السعر يرجع إلى أن المنتج المتوافر لديهم من طراز قديم.

وهنا تظن الفتاة أنها وجدت الفرصة الذهبية لاقتناء النسخة الأصلية من تلك الحقيبة، فتشرع فوراً في طلبها عبر الموقع الإلكتروني، والذي لا يشترط سداد الأموال مسبقاً، سواء عبر روابط الدفع أو التحويل البنكي، في حيلة تبث الطمأنينة لدى الضحايا، إذ يطلب الموقع تسليم القيمة المالية لمندوب شركة الذي ما إن يصل حاملاً المنتج الذي تعمد المحتالون وضعه داخل مغلف مغلق بإحكام، مع عدم السماح بفتحه للتأكد من محتواه إلا بعد تسلم المبلغ المالي، وهنا تأتي الصدمة بعد فحص السلعة المشتراة، لتجدها مختلفة تماماً عما تم الترويج له.. وقتها تأتي الحسرة والندم ولحظة إدراك حقيقة الوقوع ضحية احتيال إلكتروني.

كانت تلك رسالة أرادت بها دائرة أبوظبي للقضاء توعية المجتمع، لأخذ الحيطة عند التعامل مع التسوق الإلكتروني، ففي النهاية "ليس كل ما يلمع ذهباً".

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