السعودية تبدأ فرض رسوم «كفاءة استهلاك الوقود» على المركبات

بدأت المملكة العربية السعودية اليوم، تطبيق رسوم جديدة على المركبات ترتبط بكفاءة استهلاكها للوقود، وتتراوح بين 50 ريالاً و190 ريالاً (13.3 - 50.7 دولاراً) سنوياً، بحسب سعة المحرك أو معدل استهلاك الوقود (كيلومتر/لتر).

القرار الجديد الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، يهدف إلى «تحفيز التوجه نحو امتلاك المركبات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة وبالتالي المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للمملكة»، وفق ما ذُكر على منصة «مركبتي» الإلكترونية، وهي منصة حكومية مخصصة لتسهيل الوصول إلى أي معلومات تتعلق بهذه الرسوم الجديدة.

في المرحلة الأولى، سيتم تطبيق هذه الرسوم على المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024. وفي المرحلة الثانية التي ستبدأ خلال عام 2024، ستشمل الرسوم جميع المركبات في المملكة. وسيتم إعفاء

المركبات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود من هذا المقابل المالي السنوي.

وبحسب منصة «مركبتي»، سيبدأ تطبيق المرحلة الثانية خلال عام 2024، والتي ستشمل جميع المركبات في المملكة، على أن تُعفى المركبات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود من هذا المقابل المالي السنوي.

كان مجلس الوزراء السعودي قد أقرّ في أغسطس من عام 2021، تحديد المقابل المالي السنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، حيث تضمن القرار تقسيم المركبات إلى قسمين: الأول مركبات خفيفة مصنوعة في 2016 وما يليها؛ والثاني مركبات خفيفة مصنوعة في 2015 وما قبلها والمركبات الثقيلة.