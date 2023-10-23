روش السويسرية تعتزم شراء دواء لعلاج أمراض المعدة مقابل 7 مليارات دولار

قالت شركة روش السويسرية للأدوية،إنها تعتزم استثمار عدة مليارات من الدولارات في مجال أدوية علاج التهاب الأمعاء.

وتعتزم الشركة السويسرية المتخصصة في مجالي الصيدلة والتشخيص، شراء دواء تجريبي للمعدة من شركة «رويفانت» الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار.

وفي الصفقة، ستستحوذ روش على شركة «تلافانت هولدنجز»، وهي شركة مملوكة من جانب «رويفانت» و«فايزر» الأمريكية.

وتشمل الصفقة حقوق تطوير وتصنيع وتسويق المادة الفعالة لتلافانت «آر في تي-3101» في الولايات المتحدة واليابان.

وقالت روش، اليوم الاثنين، إن هذه المادة الفعالة عبارة عن أجسام مضادة جديدة. ووفقاً للشركة السويسرية، تم تطوير العلاج الواعد للمرضى الذين يعانون من أمراض التهاب الأمعاء، بما في ذلك مرض كرون، الذي يسبب تورماً في أنسجة السبيل الهضمي.

ووفقاً للاتفاق، ستدفع روش سعر شراء مقدماً قدره 7.1 مليارات دولار، ودفعة على المدى القصير تبلغ 150 مليون دولار.

وعند اكتمال الصفقة، ستحصل روش على كامل الحقوق لمواصلة تطوير وتصنيع المادة الفعالة «آر في تي-3101»، وتسويقها في الولايات المتحدة واليابان، إذا ما تم استيفاء المتطلبات السريرية والتنظيمية.

إضافة إلى ذلك، تلتزم روش ببدء تجارب المرحلة الثالثة العالمية على المادة الفعالية في أقرب وقت ممكن، لتوفير هذا العلاج للمرضى الذين يعانون من أمراض التهاب الأمعاء.