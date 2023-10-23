من خلال فرض ضرائب 2%.. الاتحاد الأوروبي يسعى لجمع 250 مليار دولار من الأثرياء سنوياً

قال مرصد الضرائب بالاتحاد الأوروبي، إنه يتعين على الحكومات أن تفتح جبهة جديدة في الحملة الدولية ضد التهرب الضريبي، عبر فرض حد أدنى عالمي من الضرائب على المليارديرات، وهو ما قد يجمع 250 مليار دولار سنوياً.

وقالت المجموعة البحثية التي استضافتها كلية باريس للاقتصاد، إنه في حالة فرض هذا المبلغ، فإن المبلغ سيعادل 2 % فقط من الثروة المقدرة بنحو 13 تريليون دولار، التي يملكها 2700 ملياردير على مستوى العالم.

وقالت المجموعة في تقريرها العالمي عن التهرب الضريبي لعام 2024، إن الضرائب الشخصية الفعلية التي يدفعها المليارديرات في الوقت الحالي، غالباً ما تكون أقل بكثير مما يدفعه دافعو الضرائب الآخرون من ذوي الموارد الأكثر تواضعاً، لأنهم يستطيعون تخزين ثرواتهم في شركات وهمية، تحميهم من ضريبة الدخل.

وقال غابرييل زوكمان مدير المرصد، للصحافيين: «من وجهة نظرنا، يصعب تبرير ذلك، لأنه يهدد بتقويض استدامة الأنظمة الضريبية، والقبول الاجتماعي للضرائب»، بحسب رويترز.

وتشير تقديرات المرصد إلى أن الضرائب الشخصية على المليارديرات في الولايات المتحدة، تقترب من 0.5 %، وتصل إلى الصفر في فرنسا، التي تفرض ضرائب مرتفعة.

ويؤدي تزايد عدم المساواة في الثروة في بعض البلدان، إلى زيادة الدعوات الموجهة إلى أغنى المواطنين لتحمل المزيد من العبء الضريبي، في الوقت الذي تكافح فيه المالية العامة للتعامل مع شيخوخة السكان، والاحتياجات التمويلية الضخمة للتحول المناخي، والديون القديمة الناجمة عن فيروس «كورونا».

وتضمنت ميزانية الرئيس الأمريكي جو بايدن لعام 2024، خططاً لفرض ضريبة بحد أدنى بنسبة 25 % على أغنى 0.01 % من الأمريكيين، لكن هذا الاقتراح تراجع منذ ذلك الحين، مع انشغال المشرعين في واشنطن بتهديدات إغلاق الحكومة التي تلوح في الأفق.

وعلى الرغم من أن الجهود الدولية المنسقة لفرض ضرائب على المليارديرات قد تستغرق سنوات، إلا أن المرصد أشار إلى نجاح الحكومات في كثير من الأمور، باستثناء إنهاء السرية المصرفية، وتقليل الفرص المتاحة للشركات متعددة الجنسيات لتحويل أرباحها إلى البلدان منخفضة الضرائب.

وقد أدى إطلاق المشاركة التلقائية لمعلومات الحساب عام 2018، إلى خفض حجم الثروة الموجودة في الملاذات الضريبية الخارجية بمقدار ثلاثة أضعاف، حسب تقديرات المرصد.

ومن شأن اتفاقية عام 2021 بين 140 دولة، أن تحد من نطاق الشركات متعددة الجنسيات للتلاعب الضريبي، عن طريق جني الأرباح في البلدان منخفضة الضرائب، وذلك من خلال تحديد حد أدنى عالمي بنسبة 15 % لضرائب الشركات، اعتباراً من العام المقبل.

وقال زوكمان: «الشيء الذي اعتقد الكثير من الناس أنه مستحيل، نعلم الآن أنه يمكن تحقيقه بالفعل. والخطوة المنطقية التالية، هي تطبيق هذا المنطق على المليارديرات، وليس فقط على الشركات المتعددة الجنسيات».

وفي غياب حملة دولية واسعة النطاق لفرض حد أدنى من الضرائب على المليارديرات، قال زوكمان إن «تحالف الدول الراغبة» يمكن أن يقود الطريق.

قال التقرير إنه على الرغم من أن نهاية السرية المصرفية والحد الأدنى من الضرائب على الشركات، قد وضع حداً للمنافسة المستمرة منذ عقود بين الدول على معدلات الضرائب، إلا أنه لا تزال هناك فرص عديدة لخفض فواتير الضرائب.

على سبيل المثال، يقوم الأغنياء بشكل متزايد بتجميع ثرواتهم في العقارات، بدلاً من الحسابات الخارجية، بينما يمكن للشركات استغلال الثغرات الموجودة في الحد الأدنى من ضريبة الشركات بنسبة 15 %.

وفي الوقت نفسه، قال المرصد إن الحكومات تتنافس بشكل متزايد على الاستثمار من خلال الدعم، على الرغم من أن ذلك أقل ضرراً على قواعدها الضريبية، من التنافس فقط على معدلات ضريبية منخفضة.