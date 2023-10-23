الدراعين يفوز بالسباق التأهيلي الرابع في موسم الاردن 2023

الدراعين يفوز بالسباق التأهيلي الرابع في موسم الاردن 2023
التاريخ
10/23/2023 8:00:23 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- تمكن الفارس طاهر سالم الدراعين من الفوز في السباق التأهيلي الرابع للقدره والتحمل لعام ٢٠٢٣ الذي نظمه اتحاد الفروسيه الملكي
وباركت اسرة اسطبلات الجود بالامارات والاردن لفرسانها على فوزهم في السباق
MENAFN23102023000151011027ID1107286827
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.