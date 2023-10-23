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الدراعين يفوز بالسباق التأهيلي الرابع في موسم الاردن 2023

10/23/2023 8:00:23 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- تمكن الفارس طاهر سالم الدراعين من الفوز في السباق التأهيلي الرابع للقدره والتحمل لعام ٢٠٢٣ الذي نظمه اتحاد الفروسيه الملكي

وباركت اسرة اسطبلات الجود بالامارات والاردن لفرسانها على فوزهم في السباق

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