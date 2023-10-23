ناصر الدين يدعو الأردنيين إلى الانخراض في الأحزاب السياسية

MENAFN - Khaberni) خبرني- أكد الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس المجلس المركزي لحزب الميثاق الوطني، أن التطورات الجارية في المنطقة، والأزمات المحيطة بالأردن تفرض علينا إعادة تنظيم واقعنا السياسي من خلال التقدم الذي تم إحرازه في مجالات تحديث المنظومة السياسية بما في ذلك قانون الأحزاب والانتخاب الجديدين، بحيث يستطيع الأردنيون التعبيرعن مواقفهم الوطنية من خلال الأحزاب، وفق إستراتيجية ثابتة وبرامج عمل قابلة للتنفيذ، والمشاركة في إتخاذ القرار وبالتالي التعبير عن المواقف والطموحات عبر قنوات شرعية ومؤسسية في نطاق الدولة المنسجمة بنظامها وسلطاتها ومؤسساتها وشعبها.

وأوضح في كلمة ألقاها خلال الوقفة التضامنية التي أقامتها جمعية خليل الرحمن الخيرية ومنتدى الخليل للتنمية الشاملة الذي يرأس الدكتور ناصرالدين هيئته الإدارية أن الكيان الصهيوني يستخدم في العادة أدواته الظاهرة والخفية لإحداث القطيعة والريبة والشك بين الشعوب العربية وقياداتها وحكوماتها للحيلولة دون نشوء موقف فاعل ومؤثر في التصدي لجرائمه وإفشال مخططاته، ساعيا إلى بث الفرقة، وإثارة النعرات، وترويج الأكاذيب والإشاعات لتحويل الأنظار وضرب المعنويات.

وقال إن ما شهدناه في بلدنا من تجاوز على القوانين الناظمة لحق التظاهر، والاعتداء على رجال الأمن العام إلا دليل واضح على أن إحدى أدواته تلك يمارسها البعض عن قصد أو عن جهل، وهو ما يدعونا إلى نبذ تلك التصرفات بقوة وحزم، وإلى دعوة منظمي تلك المظهرات إلى توخي الحذر، ومنع هؤلاء من إفساد الهدف الأسمى المتمثل في التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم الإسرائيلية، وايصال رسالة إلى الدول المناصرة لإسرائيل في عدوانها الآثم على غزة لكي تعيد حساباتها.

وأضاف أنه ليس هناك من سبيل إلا أن نواجه منطق الكيان الصهيوني بمنطق مقابل أكثر وعيا، وأكثر تأثيرا، ليفهم أننا في هذه اللحظة التاريخية لا نعبرعن غضبنا وشجبنا لجرائمه وحسب، وإنما نعبر عن ايماننا بقضيتنا العادلة، وقدرتنا على إسعادة تضامننا الوطني والقومي والإنساني، وتنظيم صفوفنا من أجل محاسبته على جرائمه، ومن أجل التصدي لمخططاته التي يسعى إلى فرضها بالأمر الواقع والتهجير القصري عن طريق حرب الإبادة الماثلة أمامنا اليوم.

وأشار إلى إن وحدة الهدف والمصير التي جمعت دائما بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والتي يجري التعبيرعنها في جميع محافظات ومدن وبوادي ومخيمات المملكة، لا بد أن تنظم بشكل هرمي لتكون الراية في يد جلالة قائدنا الملك عبدالله الأول بن الحسين، الوصي على المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وكنيسة القيامة، وبقية المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والذي ظل وحده، وفي أصعب الظروف متمسكا بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، تارة في وجه مشروع الشرق الأوسط الجديد، وتارة في وجه صفقة العصر، وأخرى في وجه مشروع الديانة الإبراهيمية، واليوم يدرك جميع قادة العالم أن ما كان يطالب به بحل الدولتين هو الحل الوحيد الذي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويضمن أمن واستقرار المنطقة والعالم.