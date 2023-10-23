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انخفاض اسعار النفط وسط مخاوف من توسع حرب غزة

10/23/2023 7:50:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط عند التسوية اليوم، بعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح محتجزتين أميركيتين من غزة ما عزز الآمال في إمكانية عدم تفاقم الأزمة والحيلولة دون اتساع رقعتها لبقية منطقة الشرق الأوسط وتعطيل إمدادات النفط .


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 92.16 دولار للبرميل عند التسوية.


وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر/تشرين الأول، والتي انتهى أجلها بعد التسوية أمس الجمعة، 62 سنتا أو 0.7% إلى 88.75 دولار للبرميل.

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