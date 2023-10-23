انخفاض اسعار النفط وسط مخاوف من توسع حرب غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط عند التسوية اليوم، بعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح محتجزتين أميركيتين من غزة ما عزز الآمال في إمكانية عدم تفاقم الأزمة والحيلولة دون اتساع رقعتها لبقية منطقة الشرق الأوسط وتعطيل إمدادات النفط .
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 92.16 دولار للبرميل عند التسوية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر/تشرين الأول، والتي انتهى أجلها بعد التسوية أمس الجمعة، 62 سنتا أو 0.7% إلى 88.75 دولار للبرميل.
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