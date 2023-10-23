“طوفان الأقصى”... ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بداية العملية إلى 308.. و222 رهينة في يد المقاومة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، اليوم الإثنين، إن قوات سلاح المدرعات وسلاح المشاة يواصلون التوغل في قطاع غزة، بادعاء البحث عن معلومات حول مفقودين وأسرى إسرائيليين.

وتابع أنه تم إبلاغ عائلات 222 أسيرا إسرائيليا الذين تم نقلهم إلى قطاع غزة.

وأشار هغاري إلى

ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 308.

وتطرق هغاري إلى اجتياح بري يشنه جيش الاحتلال، وقال إن المقاومة في القطاع تتواجد في عشرات المواقع، "وكلما مر الوقت نحن نحسّن الجهوزية من أجل تنفيذ الاجتياح بأفضل شكل".

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية للقطاع، قال هغاري إنه "بموجب تعليمات المستوى السياسي، أدخلنا 14 شاحنة محملة بالمياه والأدوية والطعام. وخلافا للمجموعة الأولى، فتشت قواتنا هذه الشاحنات. وأي إمدادات أخرى، مثل الوقود، لم تدخل إلى القطاع ونحن نراقب ألا تأخذ حماس عتادا من أونروا".

-وزارة الصحة الإسرائيلية إن 295 إسرائيليا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 46 في حالة خطيرة.

-كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

- صفارات الإنذار تدوي في منطقة غلاف غزة

-صفارات الإنذار تدوي في منطقة عسقلان

إجلاء 120 ألف إسرائيلي من منازلهم منذ 7 أكتوبر

أجلت إسرائيل حوالي 120 ألف إسرائيلي من منازلهم جنوبي وشمالي البلاد، منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري، دون أفق بعودتهم إليها مع استمرار الحرب.

وقالت صحيفة“يديعوت أحرونوت”، الاثنين:“حتى اليوم، غادر حوالي 120 ألف إسرائيلي أماكن إقامتهم، كجزء من خطة الإخلاء أو الإنعاش، ويقيمون في مرافق الضيافة”.

وكانت إسرائيل أعلنت إخلاء البلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة مع إطلاق الحرب عليها، ثم أعلنت إخلاء 43 بلدة في شمالي البلاد، مع تصاعد تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية.

وقالت الصحيفة:“ينقسم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مجموعتين: من الجنوب، وهم السكان الذين يعيشون على مسافة 7 كيلومترات من الحدود، بما في ذلك سكان مستوطنة سديروت، وسكان الدائرة الخارجية مثل عسقلان وأوفاكيم”.

وتابعت:“يحق لسكان الشمال الذين يعيشون على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية، أن يتم إجلاؤهم إلى دور الضيافة التي تدعمها الدولة”.

- بينيت يقول إنه يتحمل المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، نفتالي بينيت، إنه يتحمل مسؤولية الإخفاق الأمني الذي لم يتوقع هجوم حماس الواسع والمفاجئ في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وقال إنه "أنا أتحمل المسؤولية بكل تأكيد. كنت رئيس الحكومة لمدة 12 شهرا".

وأعلن وزراء وقادة الجيش الإسرائيلي ومسؤولون أمنيون أنهم يتحملون مسؤولية الإخفاق، لكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يمتنع حتى الآن عن تحمل مسؤولية رغم مطالب واسعة بأن يفعل ذلك.

بن غفير يطالب بضم وزير إضافي إلى "حكومة الطوارئ"

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى ضم وزير إضافي إلى حكومة الطوارئ، وأن لا يكون من "المعسكر الذي ادعى لسنوات أنه تم ردع حركة حماس".

وفي رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال بن غفير: "بصفتي عضوا في الائتلاف، ووزيرا كبيرا في الحكومة وعضوا في الحكومة، قبلت قراركم أحادي الجانب بشأن تشكيل الحكومة المحدودة. وهذا لا يشملني – وزير الأمن الوطني، ولا يشمل وزيرا واحدا يعبر عن طريقة تفكير مختلفة، ولكن فقط شخصيات معينة اخترتها أنت شخصيا. أحترم قرارك، حتى لو لم أتفق معه، ولا أنوي مواجهة الموضوع".

واعتبر أنه "كان من المناسب أن يتم الاستماع إلى موقف جمهور كبير من الناخبين، الذي منحنا ثقته وطلب منا تمثيله. في الحكومة المحدودة من غير الممكن أن يكون جميع وزراء حكومة الحرب فقط أولئك الذين ادعوا لسنوات أنه تم ردع حماس، وأن دفع التعويضات للتنظيم الإرهابي سيجلب السلام، أولئك الذين عززوا سياسة الاحتواء وزرعوا الأوهام التي أدت إلى ما وصلنا إليه".

وأضاف بن غفير: "من الضروري أن يسمع صوت آخر، وهو ليس جزءا من المفهوم الممزق، حتى في الحكومة المخفضة. باسم المسؤولية الوطنية، وباسم مئات الآلاف من الناخبين، وكثير منهم يخدمون في الخدمة النظامية بشكل دائم وفي الاحتياط، أطالب بموجب هذا بإضافة عضو، وحتى مراقب، إلى الحكومة المخفضة من أولئك الذين لم يكونوا جزءا من معسكر الحمل".

وتضم حكومة الحرب التي تم تشكيلها بعد أيام من إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر، بالإضافة إلى نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، كما يعمل الوزراء رون ديرمر وغادي آيزنكوت (رئيس الدفاع الأسبق) وعضو الكنيست أرييه درعي كمراقبين.







