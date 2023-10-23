ماذا يجري في غزة! د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) لا يمكن لعقل أن يتخيل أو لعين أن تتحمل قسوة المشاهد الآتية منقطاع غزة، عائلات بأكملها تباد مقطعة الأوصال، تحت ركاممنازلها أو في ساحات وجنبات المستشفيات أو في الشوارعوالأزقة، فيواجه شعب أعزل بصدره العاري، أعتى أنواع الصواريخوالقذائف الأميركية الموجهة بارادة إسرائيلية. سقط أمس وحدةمئات الشهداء في ارتفاع غير مسبوق في أعدادهم، نصفهم علىالأقل قتل في مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة. وعلى مدار ١٣يوم، تتكرر مشهد اعدام المدنيين عن بعد، في ظل منع الاحتلاللوصول الطعام والماء والكهرباء والوقود لسكان القطاع، وكلها جرائمواضحة الأركان، ترتكب بدعم أميركي غربي، وصمت أو عجز دوليأو عربي. هناك عدد من الملاحظات من المفيد طرحها في هذهاللحظات الحرجة:





في بداية هجوم الاحتلال العسكري الحالي على قطاع غزة، والذيلا يعد الأول لكنه الأعنف، طلبت سلطات الاحتلال من مصر فتحمعبر رفح البري، الممر الوحيد المتاح أمام الغزيين للتحرك خارجالقطاع. وناشدت سلطات الاحتلال الغزيين للخروج إلى مصر،للنجاة من هول ما سيحل بالقطاع، مع وعود متناثرة باعادتهم بعدانتهاء الهجوم. رفض الفلسطينيون تلبية الدعوة كما حذرت مصرمن تبعاتها. فبعد أكثر من سبعة عقود، يكرر الاحتلال الاسرائيلي،ما أقدمت عليه العصابات الصهيونية الارهابية وحكومة إسرائيلفي أعقاب الإعلان عن نشأتها، من جرائم ومجازر بحق السكانالفلسطينيين العرب في مدنهم وقراهم، كمقدمة لاجبارهم علىالرحيل عن وطنهم. واجبر ما بين ٧٥٠ ألف و٩٠٠ ألف فلسطيني للنزوح عن أرضه، ما شكل في حينه أكثر من نصف الشعب الفلسطيني. ورفضت إسرائيل عودتهم مرة أخرى، بعد انتهاء المعارك. وكررت إسرائيل ذات السيناريو في العام ١٩٦٧، فيأعقاب الهزيمة العربية، واحتلالها لباقي فلسطين، فبعد سقوطقطاع غزة والضفة الغربية، أقدم الاحتلال على ارتكاب مجازروانتهاج سياسة لترهيب الفلسطينيين، فاجبر ما يقرب من نصف مليون فلسطيني آخر للرحيل من قطاع غزة والضفة الغربية، فحكم الاحتلال على أكثر من نصف الشعب الفلسطيني بالعيش في اللجوء والمنفى مدى الحياة.





لا يمكن للفلسطينيين عزل ما يحصل لهم اليوم في غزة عنالمجازر التي اقترفت بحق آبائهم وأجدادهم في الماضي وخلفت تهجيرهم قسريا بشكل دائم، عن مخططات الاحتلال اليوم، والتي تعكسها تصريحات قياداته وسياسات وسلطاته. فلم تغب قضيةتهجير الفلسطينيين عن قطاع غزة عن ذهن حكومات الاحتلال المختلفة. وقد يعكس ما صرح به بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل والمسؤول الأول عن الهجوم على غزة اليوم، بأن "حرب الاستقلال لم تنته"،مخططات حكومته ونواياها. ويقصد نتنياهو بـ "حرب الاستقلال"تلك التي بدأت في العام ١٩٤٨، وامتدت في العام ١٩٦٧، فاعتبر هجومه على غزة اليوم امتداد لتلك الحرب، والتي يتطلع فيها لتهجير قطاع غزة وافراغه من سكانه. ويستخدم نتنياهو التضليل الذي يجيده باحتراف اليوم لتنفيذ مخططات حكومته، عندما ادعى أن رجال المقاومة الفلسطينية قاموا بقطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء، لإثارة الرأي العام العالمي ضد الفلسطينيين، لضمان صمتهم أمام المجازر التي سيرتكبها بحقهم، ومخططات تهجيرهم خارج وطنهم.





طرح الاحتلال صراحه في بداية هجومه الحالي على غزة، والذي بدأمطلع الاسبوع الماضي، تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، ففيالتاسع من الشهر الجاري نصح ريتشارد هيشت كبير المتحدثين فيقوات الاحتلال الإسرائيلي سكان غزة بالتوجه إلى مصر. كما طالبت منشورات القيت جواً من قبل قوات الاحتلال على سكان شمالقطاع غزة بمغادرة مساكنهم والنزوح نحو الجنوب، والغريب ورغم خروج عدد من السكان نحو الجنوب، واصل طيران الاحتلال قصف الجنوب وقتل النازحين في العديد من الغارات. جاء الرد المصري على دعوات لاحتلال للغزيين بالنزوح نحو مصر بعد أقل من ساعتينعلى تصريحات المسؤول الاسرائيلي، فأكدت مصادر أمنية مصريةبأن إسرائيل تخير الغزيين ما بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أوالنزوح لمصر، في ظل مخطط لإجبارهم على ترك قطاع غزة.





ولا تعد فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بالجديدة، فقد طرحت منذ خمسينيات القرن الماضي من قبل الأمم المتحدة، وأسقطها الفلسطينيين برفض حاسم. بعد احتلال القطاع في العام ١٩٦٧، أعيدطرح ذلك المشروع، ففي العام ١٩٦٨ بحثت إحدى لجان الكونغرسالأميركي خطة للتهجير الطوعي لنقل ٢٠٠ ألف فلسطيني من غزة إلىعدد من دول العالم، كما وضعت مخططات لتطوير العريش، لاغراء الفلسطينيين للرحيل اليها، وطردت سلطات الاحتلال بالقوة عددا من الفلسطينيين لمصر في العام ١٩٧٠ تحت ذريعة المقاومة، كما بقيت الفكرة حاضرة خلال ثمانينيات القرن الماضي فجرت محاولات للضغط على الرئيس حسني مبارك، الا أن ذلك كله لم ينجح في تهجير سكان القطاع. تكرس ذلك التوجه بعد توقيع اتفاق أوسلو، وطرحت فكرة طرد الغزيين من بلدهم أكثر من مرة، فعلى سبيل المثال، في العام ٢٠٠٣ طلبت إسرائيل من مصر التنازل عن أراض ملاصقة لقطاع غزة لتوطينالفلسطينيين. كما طرح أيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي في العام ٢٠٠٨ فكرة مشابهة، وأشار الرئيس المصري حسني مبارك إلى اقتراح بذات التوجه طرحه عليه نتنياهو في العام ٢٠١٧.

كما شجعت الحكومةالإسرائيلية في العام ٢٠١٩ الفلسطينيين على مغادرة القطاع طواعية،مؤكدة استعدادها لترتيب حركة مغادرتهم، وفتح المطارات الإسرائيليةلهم لهذا الغرض. ويخضع الاحتلال قطاع غزة منذ العام ٢٠٠٦ لحصار خانق، أوصل الوضع الإنساني للقطاع لحافة الانهيار، فوصلتنسبة البطالة إلى حوالي ٧٠ في المائة، وتخطت نسبة الفقر أكثر من ٦٥ في المائة. كما كان مخطط تهجير الغزيين ضمن مخططات صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام ٢٠١٩.





من يفكر في تهجير ٢ مليون فلسطيني من غزة لن يتوانى بتهجير ٣ مليون آخرين من الضفة الغربية عندما تحن اللحظة المناسبة، وعلى الأردن أن تعي أن خطر "الوطن البديل" لا يزال حاضراً في مخططات المحتل، واستمرار حرب الاستقلال التي تحدث عنها نتنياهو لا تتعلق فقط بقطاع غزة، فالضفة الغربية تعد أول الأولويات. ومن يتابع تطور الأوضاع في الضفة يجزم بأن القادم أسوء، وقد يكون أسوء مما قد يحصل في القطاع. فإسرائيل تسيطر فعلياً

على أكثر من ثلثي أراضي الضفة الغربية، وتنشر مستوطناتها في قلب تلك المنطقة وتمدهامن الشمال إلى الجنوب ومن الشرق حتى الغرب، فتقع تلك المستوطنات بين المدن والقرى الفلسطينية، وتفصلها عن بعضها البعض. ويضع الاحتلال بالفعل عوازل وبوابات ضخمة على مدخل كل قرية ومدينة فلسطينية، وتقوم باغلاقها بالفعل وعزلها عندما يجد أي طارئ أمني في البلاد. كما زرع الاحتلال مئات آلاف المستوطنيينالمسلحين في قلب تلك المستوطنات، وتؤكد مخططاتهم المستمرة بزيادة عددهم وتسليحهم واعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين بأن القادم خطير. يأتي ذلك في ظل احكام سيطرة سلطات الاحتلال أمنياًوعسكرياً على الفلسطينيين، وسيطرتها بشكل كامل على الحدود والحركة داخل تلك الأراضي المحتلة. بعد احتلال عام ١٩٦٧، بدأت سلطات الاحتلال تعمل على تسهيل انتقال الفلسطينيين بشكل عفوي نحو الأردن وكذلك مصر، ودشنت سياسة الاستيطان ونقل اليهود للمستوطنات في قلب الضفة الغربية، وبعد أوسلو صعد الاحتلال من سياسة التمدد الاستيطاني ونقل المستوطنيين وتسليحهم، في ظل سيطرة أمنية وقمع شديد للفلسطينيين، وأي مقاومة تظهر بينهم.





في ظل تعاون صارخ للولايات المتحدة مع إسرائيل في هجومها الحالي على المدنيين في غزة، ودعم رسمي غربي مطلق لإسرائيل، فلم تبالفرنسا وبريطانيا وألمانيا بدماء الفلسطينيين الأبرياء المنهمرة في غزة، وأيدت ودعمت إسرائيل في هجماتها على العزل في غزة، علينا العودة قليلاً للوراء. هذا العالم الغربي هو الذي دعم توصية الجمعية العامةالخاصة بتقسيم فلسطين في العام ١٩٤٧، والذي تستند عليه إسرائيل في شرعية وجودها، رغم أنه توصية غير ملزمة. وهي ذات التوصية التي أعطت الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية المدربة والمسلحة من قبل

بريطانيا بشن حربها ضد الفلسطينيين، حيث انتهت تلك الأحداث بنكبة الفلسطينيين والاعتراف بإسرائيل. ومع أن قبول عضوية إسرائيل من قبل الأمم المتحدة في حينه اشترطت عودة اللاجئين، الذين هجروا عن مدنهم وقراهم، لم تلتزم إسرائيل بهذا الشرط يوماً، مع بقاء الدعم الغربي المطلق لها. وبعد احتلال إسرائيل مرة أخرى ما تبقى من فلسطين في العام ١٩٦٧، وصدور قرار مجلس الأمن، والذي يعد قرارا ملزما، تستوجب مخالفته تفعيل العقاب ضد الدولة المعتدية، لم تستجب إسرائيل ولم تنسحب من الأرض المحتلة، في ظل استمرار الدعم الأميركي الغربي. وبعد توقيع اتفاق أوسلو في العام ١٩٩٣، ساندت الولايات المتحدة والغرب إسرائيل للتحايل على الفلسطينيين، فمنحتإسرائيل السلطة الفلسطينية حكماً ذاتياً لادارة حياة السكان المدنيين، بمساعدة الأموال والدعم الغربي، وتغاضت عن مخططات إسرائيل لتغيير واقع القدس وأراضي الضفة الغربية، كي يستحيل معها على الأرض تطبيق حل الدولتين. واليوم يقف الغرب ضد أي مقاومة فلسطينية لتلك المخططات، وهذا الاحتلال الصريح للأراضي الفلسطينية، وهو حق منحه القانون الدولي للشعوب التي تخضع تحت الاحتلال، خصوصاً في ظل انعدام الأفق بحل سياسي للفلسطينيين، على مدار سنوات أوسلو الطويلة. ويصف الغرب المقاومة الفلسطينية للاحتلال بالإرهاب، ويدعم حق الاحتلال بالدفاع عن نفسه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الا بعد ذلك مهزلة ووصمة عار ستلاحق هذا العالم الغربي المنحاز لآخر الزمان.





وفي ذات سياق الانحياز الغربي ومؤسساته الدولية، وتماماً كعجزمجلس الأمن عن الزام إسرائيل بهدنة إنسانية اليوم، فالحصول على الماء والطعام والدواء والوقود حق مشروع للمدنيين أثناء الحروب فيالقانون الدولي، كعجزها عن إلزام إسرائيل بالانصياع لقرار واحد من مئات قرارات الأمم المتحدة التي تنص على حقوق الفلسطينيين المشروعة على مدار عقود، تقف المحكمة الجنائية متفرجة على انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقترف بحق المدنيين في غزة اليوم، وهي ذات المحكمة التي تحركت ضد روسيا بعد أيام قليلة منهجومها على أوكرانيا، المدعومة بقوة من قبل الولايات المتحدة والغرب.ويعتبر التهجير القسرى والنقل غير المشروع جريمة حرب، حسب اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساس، اذ لا يجوز أن يأمر المدنيين في النزاع المسلح بالنزوح كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بالنزاع.وتتخطى جريمة التهجير القسرى جريمة حرب إلى جريمة ضدالإنسانية، عندما ترتكب تلك الجريمة في سياق هجوم واسع النطاقوممنهج يستهدف المدنيين، كما يحصل الآن في غزة.





آخر الملاحظات تتعلق بالدول العربية، ورغم خيبة الأمل التي واجهها بايدن في اقناع الدول العربية بإدانة حركة حماس بالاسم، باستثناء دولة الامارات العربية، فأكد السيسي على ضرورة تفهم ذلك التطور العسكري في سياق انعدام أفق الحل للفلسطينيين على مدار سنوات الاحتلال الماضية، وركز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمانعلى ضرورة وقف“العمليات العسكرية التي أودت بحياة الأبرياء”، كما تواصل الملك السعودي مع الرئيس الإيراني، وأوقف السعوديونالمحادثات حول تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وانسجامموقف الأردن مع مواقف مصر والسعودية، الا تلك المواقف لا تتناسب مع الحدث في غزة. فدماء الأطفال التي تسفك في غزة دماء عربية مسلمة، وتمس الكرامة العربية، وقد يكون الغرب اليوم بحاجة لأن يتعلم درساً سياسياً من العرب، ودون تحمل أي ثمن عسكري، في ظل اضطراب المعادلات خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وحاجة الغرب للدعم العربي في هذه الحرب. فالتحشيد العربي لاتخاذ مواقف سياسية من أمريكا وإسرائيل، وحتى تلك الدول الغربية التي تدعم سفك دماء الفلسطينيين، والتنسيق مع الصين وروسيا وإيران ودول إسلامية أخرى، والتهديد بأثمان سياسية واقتصادية على الغرب أن يدفعها، قد يرسخ معادلات جديدة أكثر وضوحاً في المنطقة.

