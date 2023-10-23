لإجباره على تحمل مسؤولية طوفان الأقصى.. وزراء بحكومة نتنياهو يبحثون الاستقالة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أكدت مصادر إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن 3 وزراء على الأقل يدرسون حاليًّا قرار الاستقالة من الحكومة؛ لإجبار بنيامين نتنياهو على إعلان تحمُّله المسؤولية عن إخفاقات "طوفان الأقصى".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قضية تحمُّل المسؤولية عن أحداث السابع من الشهر الجاري، تقف على رأس اهتمامات الشارع الإسرائيلي، الذي لا يفهم لماذا لا تتطرَّق الحكومة لموضوع الإخفاقات بشكل علني، والسياسات والخطوات التي أدت إلى هذا الفشل.

وأشارت الصحيفة إلى أن 3 وزراء على الأقل في الحكومة، دون أن تحدد أسماءهم، يفكرون في ما إذا كان عليهم الاستمرار في حكومة نتنياهو، من بينهم اثنان ليسا من أعضاء مجلس الوزراء المصغر "الكابينت".

وقالت إن الوزيرين المشار إليهما "يتألمان من الأحداث الصعبة ومن اللقاءات التي جمعتهما بالعائلات الثكالى والأجواء القاسية في الجنازات، ومقاطع الفيديو التي تبثها حركة حماس، وقبل ذلك من حقيقة أن كل ما حدث جاء بينما هم أعضاء في هذه الحكومة".



وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أنه بالإضافة إلى الوزراء هناك أيضًا أعضاء بالكنيست يمثلون الائتلاف يدرسون خطوة الاستقالة، وقالت "إن أحدًا منهم لن يتحدث عن ذلك علنًا؛ لأن أمرًا كهذا من شأنه أن يبث حالة من التفكك"، مضيفة: "بيدَ أنهم على علم بأن النتائج التي ظهرت أمام أعينهم هي مسؤولية الجميع".



وبيَّنت " يديعوت أحرونوت " أن مقربين من نتنياهو ووزراء بالحكومة لديهم معرفة بشأن حساسية إعلان نتنياهو عن مسؤوليته في خضم المعركة، وأن مثل هذا الإعلان في التوقيت الحالي "ربما يحمل ضررًا عسكريًّا أو إستراتيجيًّا، ومن شأنه أن يُخفض معنويات الشارع الإسرائيلي".



ونقلت عن مصادر مقربة من نتنياهو أنه "لا يعتزم الاستقالة في ظل إدارته للحرب"، وقالت تلك المصادر أيضًا: " هذا الأمرغير مطروح".

ومضت قائلة إن مسألة إعلان تحمُّل المسؤولية، وهي القضية التي تشغل بال كلٍّ مِن الوزراء وأعضاء الكنيست "ستصبح عاجلًا أم آجلًا محط اهتمام الجماهير كافة".

وأشارت إلى أنه "من الممكن بالفعل رؤية هذا الاتجاه عبر استطلاعات الرأي التي تعكس الحالة المزاجية للشارع، وتؤشر على أن الذاكرة الجمعية هذه المرة لن تكون قصيرة"، على حد قولها.

وتعتقد الصحيفة أن أحدًا في الائتلاف الحاكم في إسرائيل لا يمكنه أن يطلب من نتنياهو الاستقالة في الوقت الراهن، لكن لو أعلن 4 إلى 5 وزراء مسؤوليتهم عن الإخفاق، سوف يجبرونه على الرد، وأن هذا التوجُّه ينبع من رغبة هؤلاء في إزالة الحمل عن ضمائرهم.

