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وزارتا التربية والتعليم العالي تنظمان وقفة إسناد ومناصرة لغزة

10/23/2023 7:49:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-نظّمت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المكاتب الحركية في الوزارتين، اليوم، وقفة صامتة إسنادا ومناصرة لأهلنا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 16 يوماً.

جاء ذلك بمشاركة حشد من أسرتي الوزارتين، واتحاد المعلمين، وعدد من موظفي الوزارات الأخرى.

ورفع المشاركون شعارات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة التي تسببت بارتقاء آلاف الأطفال والنساء والمواطنين الفلسطينيين عموماً، واستهداف المدارس والجامعات والطلبة والكوادر التعليمية، مطالبين العالم الحر بمؤسساته الإنسانية والقانونية والأممية للتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.



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