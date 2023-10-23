وزارتا التربية والتعليم العالي تنظمان وقفة إسناد ومناصرة لغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-نظّمت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المكاتب الحركية في الوزارتين، اليوم، وقفة صامتة إسنادا ومناصرة لأهلنا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 16 يوماً.
جاء ذلك بمشاركة حشد من أسرتي الوزارتين، واتحاد المعلمين، وعدد من موظفي الوزارات الأخرى.
ورفع المشاركون شعارات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة التي تسببت بارتقاء آلاف الأطفال والنساء والمواطنين الفلسطينيين عموماً، واستهداف المدارس والجامعات والطلبة والكوادر التعليمية، مطالبين العالم الحر بمؤسساته الإنسانية والقانونية والأممية للتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.
MENAFN23102023000205011050ID1107286763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.