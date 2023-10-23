تشييع جثماني الشهيدين صالح وأبو زر في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الإثنين، جثماني الشهيدين جهاد صالح ومحمد أبو زر إلى مثواهما الأخير في بلدة زواتا غرب مدينة نابلس.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، إلى مقبرة بلدة زواتا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية والرسمية والشعبية في المحافظة.
وندد المشيعون بممارسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم أمس، عن استشهاد الشاب جهاد مازن صبحي صالح (29 عاما)، والفتى محمد قاسم أبو زر (17 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة زواتا، فيما أصيب أربعة مواطنين برصاص الاحتلال وُصفت جروح أحدهما بالخطيرة.
MENAFN23102023000205011050ID1107286762
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.