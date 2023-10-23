تشييع جثماني الشهيدين صالح وأبو زر في نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الإثنين، جثماني الشهيدين جهاد صالح ومحمد أبو زر إلى مثواهما الأخير في بلدة زواتا غرب مدينة نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، إلى مقبرة بلدة زواتا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية والرسمية والشعبية في المحافظة.

وندد المشيعون بممارسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم أمس، عن استشهاد الشاب جهاد مازن صبحي صالح (29 عاما)، والفتى محمد قاسم أبو زر (17 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة زواتا، فيما أصيب أربعة مواطنين برصاص الاحتلال وُصفت جروح أحدهما بالخطيرة.