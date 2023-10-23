الاحتلال يصدر قرارا بتعديل مؤقت فيما يخص الاعتقال الإداري

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا بتعديلات مؤقتة فيما يخص الاعتقال الإداري.

وذكرت الهيئة، أن القرار الأول هو رفع مدة توقيف المعتقل لفحص إمكانية استصدار أمر اعتقال إداري، لتصبح 6 أيام بدل 72 ساعة، أما القرار الثاني، فهو تعديل عرض المعتقل على جلسة التثبيت الأولى لتصبح 12 يوماً بدل 8 أيام سابقا.

في السياق، ذكر نادي الأسير، أن جزءا كبيرا ممن تم اعتقالهم بعد اندلاع العدوان على غزة، جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري حتى اليوم، وبلغت حصيلة الأوامر التي صدرت أكثر من 300 أمر بين أوامر جديدة، وأوامر تجديد لمعتقلين سابقين، إلا أن أغلبها أوامر جديدة صدرت بحق المعتقلين الجدد.

ولفت إلى أنه منذ بداية العدوان بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة حتى اليوم (1215) حالة اعتقال بما فيها القدس، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل التي تجاوزت حصيلة الاعتقالات فيها نحو 370 حالة اعتقال.

وتابع: مستوى التنكيل عالٍ جدا، ووصلت التهديدات حد إطلاق النار، واستخدام العائلات كرهائن، إضافة إلى أن عمليات التخريب والتدمير كبيرة، فيما أن أغلبية من تم اعتقالهم تعرضوا للضرب المبرح، ما تسبب لجزء منهم بإصابات نتيجة ذلك.

وأكد نادي الأسير، أن الاحتلال فرض قوانين، وأوامر عسكرية، وفعّل أوامر عسكرية، تساهم فقط في تسهيل عمليات الاعتقال، والتنكيل بالمعتقلين، والتضييق على عمل الطواقم القانونية.

وأردف: لا تتوفر تحديثات دقيقة حول أعداد المعتقلين حتى اليوم، إلا أن التقديرات المتوفرة لدى المؤسسات تصل إلى أكثر من 6 آلاف معتقل، وهذه حصيلة لا تشمل أعداد العمال الذين أعلن الاحتلال عن احتجازهم، ومن جرى اعتقالهم من عمال غزة في الضفة، وكان الاحتلال في وقت سابق قد أعلن عن احتجازه 4 آلاف عامل من غزة.