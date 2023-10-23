صور- تشييع جثماني الشهيدين نخلة وعليان في مخيم الجلزون شمال رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الاثنين، جثماني الشهيدين محمود سيف نخلة، ومحمد عليان، الى مثواهما الأخير في مخيم الجلزون شمال رام الله.
وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزلي عائلتي الشهيدين في المخيم، حيث ألقت عائلتيهما وأصدقاؤهما نظرة الوداع على جثمانيهما، قبل أن ينقلا إلى مسجد حراء وسط المخيم، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة على روحيهما الطاهرتين.
وسار المشيعون في موكب جنائزي مهيب، وهم يحملون جثماني الشهيدين نخلة وعليان على الأكتاف، وجابوا بهما أزقة المخيم، وصولا إلى المقبرة، حيث تم مواراتهما الثرى.
وصدحت حناجر المشيعين بالهتافات الغاضبة والمنددة بجريمة إعدام الشهيدين وجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، حاملين العلم والرايات الفلسطينية.
واستشهد عليان ونخلة، وأصيب 6 آخرون بالرصاص الحي، وصفت 4 منهم بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت فجرًا مع قوات الاحتلال في مخيم الجلزون، فيما جرى اعتقال 20 مواطنًا خلال الاقتحام.
وبارتقاء الشهيدين نخلة وعليان، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين أول/ أكتوبر الجاري إلى 95 شهيدا.
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