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صور- تشييع جثماني الشهيدين نخلة وعليان في مخيم الجلزون شمال رام الله

10/23/2023 7:49:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الاثنين، جثماني الشهيدين محمود سيف نخلة، ومحمد عليان، الى مثواهما الأخير في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزلي عائلتي الشهيدين في المخيم، حيث ألقت عائلتيهما وأصدقاؤهما نظرة الوداع على جثمانيهما، قبل أن ينقلا إلى مسجد حراء وسط المخيم، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة على روحيهما الطاهرتين.

وسار المشيعون في موكب جنائزي مهيب، وهم يحملون جثماني الشهيدين نخلة وعليان على الأكتاف، وجابوا بهما أزقة المخيم، وصولا إلى المقبرة، حيث تم مواراتهما الثرى.

وصدحت حناجر المشيعين بالهتافات الغاضبة والمنددة بجريمة إعدام الشهيدين وجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، حاملين العلم والرايات الفلسطينية.

واستشهد عليان ونخلة، وأصيب 6 آخرون بالرصاص الحي، وصفت 4 منهم بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت فجرًا مع قوات الاحتلال في مخيم الجلزون، فيما جرى اعتقال 20 مواطنًا خلال الاقتحام.

وبارتقاء الشهيدين نخلة وعليان، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين أول/ أكتوبر الجاري إلى 95 شهيدا.











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