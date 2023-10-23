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هآرتس: جنود الاحتلال يعانون من أزمات نفسية ونوبات بكاء وكوابيس بعد“طوفان الأقصى”

10/23/2023 7:49:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network )

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