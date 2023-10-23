Monday, 23 October 2023 05:07 GMT

جماهير الأفريقي التونسي توجه التحية إلى غزة وفلسطين

10/23/2023 7:49:22 AM
(MENAFN- Amman Net) اكتست مدرجات ملعب "رادس" في ضواحي تونس بأعلام فلسطين واليافطات المؤيدة لها خلال المباراة التي فاز بها الأفريقي على الأولمبي الباجي 3-1 في الدوري التونسي لكرة القدم.
وخطف "التيفو" أو اللوحة التي رفعتها جماهير الأفريقي الأنظار لحظة دخول اللاعبين وبداية المباراة، وكانت عبارة عن شخص ملثم بالكوفية الفلسطينية في إشارة إلى أنه مقاوم مع قوله تعالى في الآية 214 من سورة البقرة: "أَلَا إنَّ نصرَ اللهِ قريبٌ".
وأشعلت الجماهير الأجواء في الملعب تضامنا وتأييدا لغزة وفلسطين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة والتي خلّفت حتى الآن آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى.

MENAFN23102023000209011053ID1107286758

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث