جماهير الأفريقي التونسي توجه التحية إلى غزة وفلسطين

(MENAFN
- Amman Net) اكتست مدرجات ملعب "رادس" في ضواحي تونس بأعلام فلسطين واليافطات المؤيدة لها خلال المباراة التي فاز بها الأفريقي على الأولمبي الباجي 3-1 في الدوري التونسي لكرة القدم.
وخطف "التيفو" أو اللوحة التي رفعتها جماهير الأفريقي الأنظار لحظة دخول اللاعبين وبداية المباراة، وكانت عبارة عن شخص ملثم بالكوفية الفلسطينية في إشارة إلى أنه مقاوم مع قوله تعالى في الآية 214 من سورة البقرة: "أَلَا إنَّ نصرَ اللهِ قريبٌ".
وأشعلت الجماهير الأجواء في الملعب تضامنا وتأييدا لغزة وفلسطين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة والتي خلّفت حتى الآن آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى.
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