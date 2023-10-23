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إنها...حرب إبادة وتطهير عرقي... وليست دفاعا عن النفس... فمن يوقفها؟

10/23/2023 7:49:22 AM
(MENAFN- Amman Net) لا يمكن لاحرار العالم دولا وشعوبا ان تصف الموقف الأمريكي والاوربي ومن يدور في فلكهم المنحاز والداعم بلا حدود من العدوان الهمجي التي تشنه سلطات الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإرهابي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية من نهر الأردن إلا بإنقلاب على مبادئ وميثاق وأهداف الأمم المتحدة مقوضة بذلك الأمن والسلم الدوليين .
الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري أعظم الجرائم ؟ :
الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وخاصة أمريكا وبريطانيا وفرنسا صانعة الكيان الإستعماري الإسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية وضعت نفسها بمكانة العدو للشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي وذلك لأسباب عديدة منها :
* شاركت ودعمت ومكنت العصابات الإرهابية الصهيونية من إعمال جرائمها ومجازرها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح على مدار قرن من الزمن في سياق حرب تطهير عرقي وحرب إبادة لم تزل نتائجها ماثلة أمام العالم .
* حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة وبالعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية الإجتماعية والثقافية .
* التنصل من الإيفاء بمسؤولياتها وواجباتها كدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بإتخاذ كافة الإجراءات لإلزام " إسرائيل " تنفيذ القرارات الدولية بتصفية الإستعمار انما وجد وذات الصلة بالقضية الفلسطينية الداعية لإنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمبين حدودها بقرار التقسيم رقم 181 وبتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذا للقرار رقم 194 .
* إطلاق سمة الإرهاب على مقاومة الشعب الفلسطيني المناضل من أجل الحرية والإستقلال وإنكار حقه المكفول بالقانون الدولي وبالشرعة الدولية أسوة بحق الشعوب بمقاومة الإحتلال الأجنبي بكافة الوسائل .
* إطلاق يد الكيان الإستعماري الإحلالي الإرهابي الإسرائيلي بإرتكاب مختلف جرائمه وبإستخدام الأسلحة المحرمة دوليا بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح تحت عنوان الدفاع عن النفس في قلب متعمد وومنهج لطبيعة الحال دون أي أفق لإعمال سمو مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها وقراراتها وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية على ما عداها من إعتبارات ومصالح .
* الإزدواجية والإنتقائية بإستخدام القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة تبعا لمصالحهم واهدافهم وما إطلاق يد المستعمر الإسرائيلي الإرهابي لإرتكاب جرائمه في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية ودعم مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة تحت ذريعة حق " إسرائيل " بالدفاع عن النفس إلا نموذج ودليل دامغ على ذلك .
حرب الإبادة والتطهير العرقي :
التعريف للجرائم الإسرائيلية المرتكبة والتي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في دولته المحتلة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية من نهر الأردن ينطبق عليها حرب إبادة وحرب تطهير عرقي وما يندرج عنها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
العدوان الهمجي الدموي بإستخدام كافة اشكال الأسلحة الأمريكية والأوربية والمحرم منها دوليا وما نجم وما سينجم عنه من تدمير ممنهج للمنازل وللعمارات السكنية والتجارية وللمستشفيات والمساجد والكنائس وقتل لالاف المواطنين المدنيين من أطفال ونساء وشباب وشيوخ وإيقاع الاف الإصابات وفرض عقوبات جماعية من قطع المياه والكهرباء والدواء والوقود وحرمانهم من حق الحياة الآمنة وتهجير قسري لمئات الآلاف من المواطنين ليعيشوا حياة تفتقر إلى الحد الأدنى من الإنسانية يتناقض كليا مع مزاعم امريكا وحلفاءها بأن الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري الإرهابي يمارس حقه بالدفاع عن النفس فالدفاع عن النفس أمام مجرم فالمجرم الحقيقي هو " المستعمر الإسرائيلي " وداعمي سياساته الإجرامية وممارساته بتابيد إحتلاله الإرهابي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا خاصة من امريكا وأوربا والدول النافذة عالميا وبالتالي للشعب الفلسطيني الحق بالدفاع عن نفسه بكافة الوسائل المكفولة دوليا أمام قوات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وميليشياته الإستيطانية الإرهابية ومن أجل التحرر من نير الإستعمار الإسرائيلي ونيل حقوقه الأساس بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة .
بناءا على ما تقدم في مواجهة حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة المطلوب العمل على :
أولا : سحب السفراء من الولايات المتحدة الأمريكية والاوربية ومن الدول الداعمة للكيان الإستعماري الإسرائيلي وحربه الشعواء على غزة وعموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة .
ثانيا : قطع كافة اشكال العلاقات مع " إسرائيل ".
ثالثا : ان تبادر الدول العربية والإسلامية والصديقة بالتقدم بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لتجميد عضوية الكيان الإرهابي الإسرائيلي بالأمم المتحدة لإنتهاكها ميثاق الأمم المتحدة ولإنتفاء شروط قبولها عضوا بالأمم المتحدة ولرفضها تنفيذ اي من القرارات الدولية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة بمجلسيها الجمعية العامة ومجلس الأمن على مدار العقود السابقة .
رابعا : الضغط على أمريكا المهيمنة على مفاصل القرار الدولي ومتابعة تنفيذه وأعضاء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لرفع الفيتو عن قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة .
الشعب الفلسطيني لن تنال من إرادته المؤامرات مهما تعاظمت بالمضي بنضاله الوطني حتى نيل الحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني..... ؟
هل من منتصر للحق في الحياة .... والحق في الحرية... من الدول المؤمنة فعليا بإعلاء قيم حقوق الإنسان... فلتوقف حرب الإبادة الإسروامريكية بحق فلسطين وشعبها ....؟

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