موقع بريطاني: شباب ألفا في الأردن..جيل جديد من المحتجين يريد تحرير فلسطين

MENAFN - Amman Net) يقف علي أبو مسامح (26 عاما) وسط الجماهير الغاضبة بعيدا 2 كيلو متر عن سفارة اسرائيل في العاصمة الأردنية عمان رافعا لوحة كتب عليها "الجنة أقرب من سيناء" في اشارة لرفضه تهجير أهل قطاع غزة الى مصر.

تنحدر عائلة علي من منطقة بئر السبع في فلسطين 71( كم جنوب غرب القدس) هجر الاحتلال الإسرائيلي عائلته منها الى الأردن عام 1948، يقول علي ل"ميدل إيست اي" "أقف اليوم في وجه الاحتلال ومجازره، نريد من الحكومة الأردنية السماح لنا باقتلاع هذه السفارة وقطع العلاقات من المحتل، يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي كما وقفنا في حروبنا السابقة من اسرائيل 1967،1948".

يعمل علي محاسبا في شركة البان، لا ينتمي إلى تيار سياسي، منذ بدء الحرب على غزة 7 أكتوبر يأتي هو وزملاء له يوميا يطالبون "بفتح الحدود بين الأردن وفلسطين والسماح لهم بالقتال هنالك"، كما يطالبون "بطرد السفير الإسرائيلي لالغاء معاهدات السلام واتفاقية شراء الغاز من إسرائيل".

أما فراس 26 عاما يقول لـميدل ايست اي"، "رسالتنا هي اننا لا ننتمي لأي أحزاب سياسية نحن نتمنى للشعب الأردني والفلسطيني، اتنيا للانتصار للحق الفلسطيني وحق العودة"، بلال هو الأخر جاء برفقة اطفاله الى محيط السفارة الإسرائيلية يقول "اتيت لدعم المقاومة الفلسطينية، ولنقول لا لسفك الدماء في غزة".

ينتمي هؤلاء الشباب إلى جيل ألفا (من عام 2010 كسنوات ميلاد بداية هذا الجيل ومنتصف عام 2020) أغلبهم لم يرى فلسطين، فقط سمع عنها في الأخبار أو من قصص توارثوها عن عائلاتهم حول منازلهم التي هجروا منها عند احتلال فلسطين 1948، قسم كبير ايضا هو من أصل شرق أردني جاء الاحتجاج لأسباب وطنية ودينية وانسانية.

لبى آلاف الشباب الأردنيين دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للاحتجاج في مناطق مختلفة من الأردن عقب المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في المستشفى المعمداني، من بينهم هديل الصعبي 27 عاما.

تقول هديل "، "ذهبت كرد فعل غاضب وباسم الإنسانية أن يقف هذا العدوان والوقوف مع أهالي غزة المحاصرين وحتى لا ننسى أخوتنا ومن باب الضغط المجتمعي لمساعدتهم وتوصيل المساعدات لهم".

"اليوم أطالب بإدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الجرائم التي أسفرت عن موت آلاف الشهداء ونزوح الأسر وقتل النساء والأطفال والمدنيين دون أية حق في كل لحظة في الليل وفي النهار دون توقف".

يعتبر هؤلاء الشباب وقود المظاهرات الغاضبة في الأردن، بعضهم حاول التسلل من الطرق الفرعية لبنى السفارة الإسرائيلية في عمان ليشتبكوا مع قوات الأمن العام وألقوا الزجاجات الحارقة مساء الأربعاء.

الأمن العام قال في تصريح صحفي "نأسف لإصابة عدد من رجال الامن العام الذين نقلوا لتلقي العلاج، وندعو الجميع للالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن الموجودين لحمايتهم وضمان حقهم بالتعبير عن رأيهم بكل حرية".

إلا أن الشباب المحتجين يطالبون السلطات الأردنية "فتح الحدود، وطرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات مع الاحتلال" هاتفين "لا سفارة لا سفير على أرض أردنية"، كما حرقوا العلم الأمريكي.

حسب فاخر دعاس منسقة حملة "ذبحتونا"، وهي حملة للدفاع عن حقوق الطلبة في الجامعات الأردنية، "أغلب من هم في الاحتجاجات من طلبة الجامعات"، يقول لـ"MEE"، "رغم كل المحاولات لإقصاء الرسمية والأمنية للطلبة عن العمل السياسي وتقييد حرية العمل الطلابي لم تحل دون انخراط هذا الجيل بهذه الهبة بل هو عمادها الرئيسي".

"هذا دليل على أن ارتباط الشعب الاردني بالقضية الفلسطينية لا يخضع لأية معايير،النقطة الثانية وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت اداة للتحايل والالتفاف على التضييق المفروض على حرية العمل السياسي للطلاب".

يخرج هؤلاء الشباب الى المطالبة بصوت واحد لتحرير فلسطين رغم حذف عشرات الدروس تشرح احتلال فلسطين، والسياق التاريخي للقضية الفلسطينية في بلاد كالأردن ومصر إستجابة لمتطلبات اتفاقيات السلام.

قامت السلطات الأردنية وحدها بما يقارب 200 تعديل بعد توقيع المعاهدة مباشرة، لتلحقها في عام 2016 بتعديلات أخرى ضمن ما يسمى بالحرب على الإرهاب لتخذف دروسا حول الطيار الاردني فراس العجلوني الذي استشهد دفاعا عن تراب فلسطين والأردن عام 1967.

الا أن التحاق هؤلاء الشباب بالاحتجاجات التي عمت مناطق الأردن عقب العدوان على غزة تقول أن هذا الجيل لم ينسى ولم تمحى ذاكرته.

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